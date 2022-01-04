Вместе с семьями: принцессы Евгения и Беатрис отдыхают на курорте в Швейцарии

Королевские семьи также отправляются на курорты во время новогодних каникул. Герцогини Йоркские вместе с семьями махнули в Швейцарию.

После празднования Рождества и Нового года герцогини Йоркские отправились в Швейцарию на отдых. Они проводят время вместе с семьями.

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Герцогини Йоркские отдыхают в Швейцарии

Сара Йоркская, ее дочери – принцесса Беатрис и принцесса Евгения с Эдоардо Мапелли Моцци, Джеком Бруксбенком и детьми, полетели на любимый горнолыжный курорт Швейцарии – Вербье.

Даже на отдыхе королевскую семью сфотографировали папарацци. Принцессу Беатрис подловили с детской коляской, в которой спала 3-месячная дочь Сиенна, а ее мужа – вместе с сыном Вулфи от предыдущего брака.

Фото с отдыха герцогинь с семьями можно посмотреть по ссылке.

Для принцесс Беатрис и Евгении горнолыжный курорт в Вербье – один из самых любимых. С самого детства герцогини приезжают сюда на отдых. Поэтому в начале 2022 года они решили посетить Швейцарию снова.

"С того первого визита в 16 лет я регулярно возвращалась на каникулы в Вербье. Моя семья была со мной на протяжении многих лет. Мы чувствуем себя свободными и счастливыми, мы чувствуем себя как дома. Во всяком случае, я называю это своим домом", – рассказывала Сара Фергюсон.