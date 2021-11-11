Влюбилась в них, – Оля Полякова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах

Известная украинская певица Оля Полякова вместе со всей семьей отдыхает на Мальдивах. Этот отпуск очень понравился звезде. Она в восторге от океана и погоды на островах.

Успешная украинская певица Оля Полякова отправилась на Мальдивы после финального концерта-шоу "Королева ночи". На островах звезда отдыхает вместе с мужем Вадимом и дочками Машей и Алисой.

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Как Полякова отдыхает на Мальдивах

На днях исполнительница опубликовала фото в купальнике. В подписи к откровенным кадрам она рассказала о курорте. Звезда призналась, что впервые побывала на Мальдивских островах в 2008 году, а с тех пор не может пропустить отдых там. Семья Поляковых проводит время в экоготеле.

"Я обожаю Мальдивы! Я влюбилась в них, как только впервые увидела, это было 13 лет назад, с тех пор стараюсь хотя бы раз в 2 года побывать! Ни с чем несравнимый океан, песок солнце, и удивительный цвет воды! Я была в разных условиях на Мальдивах, и в суперлакшери, и в очень простых, классно везде, но в этом году мы просто в сказке!" – поделилась Оля Полякова.



Оля Полякова / Фото из инстаграма Оли Поляковой

Также певица опубликовала увлекательное видео, которое сняла самостоятельно. Она подловила на камеру редкого ската – манту. Еще его называют "огромным морским дьяволом".

Это просто чудо! Я сегодня сняла это! Морской дьявол или манта! Ничего подобного нигде не видела! Это так круто, и такая редкость, чтобы так близко подплыли именно в тот момент, когда я вытащила камеру! Спасибо вселенной!!! Дети в восторге!

– написала Оля Полякова.