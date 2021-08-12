Влада Седан показала новые фото малышки
Источник:инстаграм Влады Седан
Украинский футболист Александр Зинченко и его жена Влада Седан 2 августа впервые стали родителями. У супругов родилась дочь, которую назвали Евой. Новоиспеченная мама показала новые фото маленькой принцессы.
Влада Седан, будучи беременной, поддерживала любимого на Евро-2020. Она была на всех играх украинской сборной и всем сердцем болела за нее.
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Вернувшись домой, девушка отдыхала и готовила к главной встрече в жизни. 2 августа Влада впервые стала мамой.
Новые фото дочери Седан и Зинченко
На личной странице в инстаграме мама опубликовала фотографии, где показала, как любимый подготовился к ее возвращению из роддома. Дома он создал настоящую сказку: украсил комнату огромным количеством цветов, игрушек и шаров розового цвета.
Маленькая Ева спала в коконе для новорожденных. Девочку одели в красивый белый костюмчик с розовой вышивкой. Она прикрыла лицо рукой, чем еще больше умилила публику. Влада и Александр не показывают лицо своей крохи.
Для просмотра всех фото листайте справа:
Супружеская жизнь Владе Седан и Александра Зинченко
- Влюбленные зарегистрировали брак 12 марта 2020 года в помещении украинского посольства, расположенного в Лондоне.
- Громкую свадьбу журналистка и футболист сыграли в Киеве. Празднование состоялось 24 августа 2020 года.
- В начале июня 2021 года Влада Седан сообщила о беременности.
- Девушка решила неординарно сообщить любимому о поле ребенка. Она пригласила Александра на стадион, где он должен был попасть в один из мячей, который висел на воротах.