Влада Седан показала новые фото малышки

Украинский футболист Александр Зинченко и его жена Влада Седан 2 августа впервые стали родителями. У супругов родилась дочь, которую назвали Евой. Новоиспеченная мама показала новые фото маленькой принцессы.

Влада Седан, будучи беременной, поддерживала любимого на Евро-2020. Она была на всех играх украинской сборной и всем сердцем болела за нее.

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Вернувшись домой, девушка отдыхала и готовила к главной встрече в жизни. 2 августа Влада впервые стала мамой.

Новые фото дочери Седан и Зинченко

На личной странице в инстаграме мама опубликовала фотографии, где показала, как любимый подготовился к ее возвращению из роддома. Дома он создал настоящую сказку: украсил комнату огромным количеством цветов, игрушек и шаров розового цвета.

Маленькая Ева спала в коконе для новорожденных. Девочку одели в красивый белый костюмчик с розовой вышивкой. Она прикрыла лицо рукой, чем еще больше умилила публику. Влада и Александр не показывают лицо своей крохи.

Для просмотра всех фото листайте справа:

Супружеская жизнь Владе Седан и Александра Зинченко