Знаю его первую жену, – Шумко из Женского квартала объяснил, почему плохо относится к Остапчуку

Владимир Шумко высказался о коллеге Владимире Остапчуке. Он заявил, что не уважает его из-за отношения к первой жене Елене.

Актер "Женского квартала" и ведущий Владимир Шумко родом из Умани, где родился и Владимир Остапчук. Коллеги были знакомы еще задолго до популярности.

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Владимир Шумко высказался об Остапчуке

Актер признался, что плохо относится к Владимиру Остапчуку из-за ссор с первой женой, Еленой Войченко. Хотя Владимиру не удалось сказать шоумену свое мнение лично на одном из шоу.

К кому я плохо отношусь, так это к Остапчуку. Мне не нравилось, как себя вел в последнее время Остапчук по отношению к своей семье, своей первой жене. Я знаю конкретную ситуацию, знаю его первую жену Елену. И мне очень не нравилось, как он себя вел.

В то же время Шумко считает, что сейчас его коллега изменился к лучшему, поэтому дает ему второй шанс: "Мне кажется, он в последнее время изменился. Думаю, что он переоценил многое, мнение изменило относительно своей первой жены и всего того, что он делал. Мы с ним очень давно знакомы, еще из города Умань, в Киев».

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Остапчук говорил, что сделал выводы

Владимир Остапчук и Елена Войченко долгое время находились в публичном конфликте. Он снова разгорелся, когда началось полномасштабное вторжение. Но в начале года телеведущий признался, что наделал немало глупостей, за что ему очень жаль.

Впоследствии шоумен вспоминал поездку в Канаду к детям и признался, что его отношения с Еленой нормализовались. Он снова объяснил, что ему стыдно за некоторые фразы, сказанные публично.