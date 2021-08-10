Владимир Остапчук взбудоражил сеть зажигательным танцем с женой: видео
Источник:инстаграм Владимира Остапчука
Ведущий и шоумен Владимир Остапчук впечатлил зажигательным танцем с женой Кристиной Горняк, который исполнил дома. Влюбленные утром позабавили публику.
Супруги все чаще радуют поклонников новыми совместными кадрами. Владимир решил добавить в ленту своего аккаунта в инстаграме забавный ролик, который снял вместе с любимой.
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Танец Остапчука и Горняк
На видео влюбленные танцуют под зажигательную композицию. Владимир ранее участвовал в "Танцах со звездами", где покинул шоу в шаге от финала. Кристина тоже обожает танцы, поэтому у супругов получился замечательный дуэт.
Остапчук продемонстрировал танцевальные способности в белых шортах и футболке, а Кристина очаровала хореографией в коротком черном халате.
"Фолловеры" шоумена не оставили публикацию без внимания и отметили, что ролик поднял настроение и обеспечил зарядом положительных эмоций на весь день.
- "Если начинать утро, то только так! Непревзойденно!"
- "Классные!"
- "Вы крутые!"
- "Какие же вы кайфовые!"
- "Очень крутые!"