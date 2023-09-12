Умер музыкант Владимир Ефимов, написавший хит "Смажений кабанчик"
Источник:Оксана Довженко
Умер известный украинский музыкант из группы "Степ" Владимир Ефимов. Именно он написал забавный хит "Смажений кабанчик, курка с майонезом", покоривший украинцев. Причина смерти пока неизвестна.
Смерть Владимира Ефимова стала неожиданностью поклонников. Трагическую новость сообщила супруга звезды Оксана Довженко в соцсети.
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Умер Ефимов 11 сентября. Жена музыканта не раскрыла причину смерти. Ему был всего 61 год.
Сегодня умер мой самый любимый и самый родной человек. Умер мой муж Владимир Ефимов,
– написала Оксана.
На странице Довженко есть видео, на котором музыкант два года назад исполнил песню "Три шляхи".
Владимир Ефимов – "Три шляхи": видео
В комментариях поклонники и знающие выразили соболезнования. Хотя их новость удивила, ведь артист не жаловался на здоровье:
- "Что случилось, мы же разговаривали 4 дня назад и все было нормально?"
- "Как так? Почему? Оксаночка, мои соболезнования",
- "Ушел из жизни наш друг",
- "Какая жалость".
- "Сочувствую. Вечная память и царство небесное".
- "Вечная память... Мои соболезнования..."
Владимир Ефимов выступал с группой "Степ"
- Украинская группа "Степ" родом из Херсона. В состав группы входили Сергей Василенко, Андрей Череднюк и Владимир Ефимов. Артисты были безумно популярны в 90-х и гастролировали со своими песнями по всей Украине.
- В 1998 году группа выпустила альбом "Смажений кабанчик", и его тираж продаж побил все рекорды, существовавшие до этого в Украине. "Бум, бум – все у нас есть", "Девушка Африка", "Ты не пожалеешь" – эти песни надолго запомнились любителям музыки.
- Удержаться на музыкальном Олимпе группе "Степь" не удалось. В 2022 году группа к своему 27-летию основания завершила работу над новым альбомом "Країна Україна".
- Также известно, что группа с 2014 года ездила на Донбасс, чтобы петь для местных и военных АТО.