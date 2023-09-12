Умер музыкант Владимир Ефимов, написавший хит "Смажений кабанчик"

Умер известный украинский музыкант из группы "Степ" Владимир Ефимов. Именно он написал забавный хит "Смажений кабанчик, курка с майонезом", покоривший украинцев. Причина смерти пока неизвестна.

Смерть Владимира Ефимова стала неожиданностью поклонников. Трагическую новость сообщила супруга звезды Оксана Довженко в соцсети.

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Умер Ефимов 11 сентября. Жена музыканта не раскрыла причину смерти. Ему был всего 61 год.

Сегодня умер мой самый любимый и самый родной человек. Умер мой муж Владимир Ефимов,

– написала Оксана.

На странице Довженко есть видео, на котором музыкант два года назад исполнил песню "Три шляхи".

Владимир Ефимов – "Три шляхи": видео

В комментариях поклонники и знающие выразили соболезнования. Хотя их новость удивила, ведь артист не жаловался на здоровье:

"Что случилось, мы же разговаривали 4 дня назад и все было нормально?"

"Как так? Почему? Оксаночка, мои соболезнования",

"Ушел из жизни наш друг",

"Какая жалость".

"Сочувствую. Вечная память и царство небесное".

"Вечная память... Мои соболезнования..."

Владимир Ефимов выступал с группой "Степ"