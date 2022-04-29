Владимир Дантес выпустил песню для тех, кто переходит на украинский язык: "Ошибки боишься ты"

Украинский певец Владимир Дантес выпустил свой первый трек на украинском языке. И его он посвятил актуальной и важной теме – переходу украинцев с русского на украинский язык на фоне войны в Украину. Песня называется "Обійми".

Дантес поделился, что все 33 года своей жизни говорил по-русски и не знает – хорошо это или плохо, однако точно уверен, что хочет выучить и общаться теперь на украинском. Мужчина, родом из Харькова, признался, что у него был страх совершить ошибки в общении, поэтому треком "Обійми" он хочет взбодрить всех тех, кто пытается перейти на украинский язык.

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Сегодня я, как и многие мои русскоязычные знакомые, переходим на украинский язык. И я точно знаю, что среди них существует проблема – это страх перед неудачей и ошибками, страх сказать что-то не то и не так. Этим треком я хочу взбодрить всех, кто пытается, прилагает усилия и идет по этому пути. А тем, кто до сих пор боится перейти на украинский, я хочу сказать: друзья, ничего страшного в этом нет. С меня ни разу не посмеялись, а даже наоборот – столько поддержки я еще не получал,

– прокомментировал Дантес.

Команда DANTESA добавила, что свою первую украинскую песню он посвятил украинскому народу и языковым стереотипам: "Она как записки на полях в дневнике, о том, как сам Вова меняет свои привычки в общении и призывает других делать то же самое". В композиции он умело соединил украинский и русский язык, даже суржик, но главным посылом стало одно – не бойтесь переходить на государственный язык. Ваши ошибки не делают вас неловкими или кумедниками, наоборот, ваши старания – высшие и достойны всех усилий.

Владимир Дантес – Обійми: смотреть видео онлайн