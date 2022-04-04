Владимир Дантес впервые поднял тему развода и признался, остался ли друзьями с Надей

Украинская пара исполнителей Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса неожиданно заявила о разводе во время войны. По словам мужчины, они дружат, потому что им важно их прошлое. Добавим, что пара была в браке 6 лет.

В ютуб-программе Дантес впервые публично прокомментировал развод с Надей Дорофеевой после их совместного заявления в инстаграмме несколько недель назад. Собеседники спросили его, как он сейчас чувствует себя.

К слову Никогда не будет правильного времени, – Дорофеева и Дантес объявили о разводе

А что, я нормально. Слушайте, мы написали пост, который выставили в Instagram. В этом посте вся правда, которую мы хотели сказать. Всё нормально. Мы дружим, как было раньше,

– сказал Дантес.

Он добавил, что война заставила их несколько отложить объявление о разводе, потому что это было не ко времени. Но долго держать это в секрете они не желали. Сейчас они поддерживают дружеское общение.

"Мы нормально общаемся. Мы очень близки друзья. И так должно быть, если ты не хочешь запятнать прошлое", – рассказал певец, отметив важность вовремя принимать такие решения.



Владимир Дантес и Надя Дорофеева / Фото с инстаграмма исполнителя

Стоит добавить, что ранее Позитив (эксучастник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний) намекал, что у Нади появился новый бойфренд, а Алексей Дурнев только это подтвердил. Он рассказал, что бойфренд певицы всех удивит, потому что его все знают. В соцсетях подозревают, что им может быть музыкальный исполнитель и ресторатор Михаил Кацурин, который в тот же день, что и Надя с Владимиром, объявил о разводе со своей женой. Он был дважды женат, а от последней жены Дарьи у него есть двое детей.



Михаил Кацурин с эксдружиной Дарьей / Фото с инстаграмма мужчины