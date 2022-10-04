После скандальных заявлений Маска о Крыме: Владимир Дантес заявил, что продает свою Tesla

Бизнесмен Илон Маск 3 октября возмутил сеть заявлениями о том, что Украина должна отдать Крым России. Это повлекло за собой скандал. Певец Владимир Дантес сообщил, что продает свою Tesla.

Высказывания Илона Маска, в которых он предложил достижение мира между Россией и Украиной, вызвали громкий скандал. Мировые политики, известные люди и рядовые граждане не остаются в стороне, ведь Маск не призвал россиян вывести свои войска с украинской территории, а "признать Крым российским".

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Сообщения Илона Маска в твиттере носили пророссийский характер, однако впоследствии он оправдался за то, что назвал Крым "российским" и за новые "референдумы" на оккупированных территориях Украины: "Деньги SpaceX на запуск и поддержку Starlink в Украине составляют около 80 миллионов долларов. Наша поддержка России составляет 0 долларов. Понятно, что мы за Украину".

Владимир Дантес продает свою Tesla

Но это не изменило мнение пользователей сети. Некоторые люди, являющиеся владельцами автомобилей Tesla заявили, что продают их. В их числе и певец Владимир Дантес.

После последних твитов Илона Маска. Продам свою Tesla. Писать в директ!

– написал в твиттере Дантес.

Неизвестно, действительно ли артист продаст автомобиль, но заявления Илона Маска повлияли на его финансовое положение. Контроверсионные заявления Маска о Крыме и войне России против Украины прозвучали после того, как акции Tesla упали до трехмесячного минимума на торгах в понедельник, поскольку рынок отреагировал на более слабый, чем ожидали отчет за третий квартал 2022 года. После скандальных высказываний бизнесмена не стоило ожидать улучшения ситуации.

Что повлекло за собой скандал с Илоном Маском

Миллиардер предложил собственный вариант для достижения мира между Украиной и государством-агрессором: