"Зараз ти як миш": Дантес ответил, действительно ли посвятил новую песню Наде Дорофеевой

Владимир Дантес на прошлой неделе выпустил песню "Чуєш" – фаны решили, что в ней он обратился к Нади Дорофеевой. Певец прокомментировал эти слухи.

Новую песню Владимира Дантеса "Чуєш" восприняли как скрытую отсылку и обращение к его бывшей жене Наде Дорофеевой. Артист ответил на эти слухи.

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Владимир Дантес о песне "Чуєш": кому она посвящена

"Жовтень вже прийшов, що в тобі знайшов? Полюбив себе, проклянув тебе. В пам'яті сидить останній твій ретвіт. Гарна ти? Облиш. Зараз ти, як миш. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони", – так поет Дантес в новом треке. Многие поклонники заподозрили, что слова посвящены его бывшей жене.

Сам музыкант иронически ответил на упрек, что трек посвящен Наде Дорофеевой. "А у меня же жизни своей нет!" – саркастически сказал Дантес. Он добавил, что не может говорить плохо об экс-любимой.

Ни в коем случае. Очень странно, что люди натягивают такой смысл именно на эту фразу, потому что я никогда бы вообще в жизни не смог так сказать о своей прежней, потому что я уважаю свои прежние отношения. Если я ее так называю, я и себя опускаю. А я себя тоже очень сильно люблю, потому не могу этого допустить.

Дантес о песне "Чуєш": видео

Напомним, сам Владимир Дантес говорил, что песня "Чуєш" об эмоциях, а видео напоминает сюрреалистический сон, где все события смешались. В клипе на трек снялись Даша Кацурина и Алексей Дурнев.

Владимир Дантес – "Чуєш": смотрите видео онлайн