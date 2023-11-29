"Конфликт интересов": популярный канал отменил участие Дантеса в рождественском шоу
Певец Владимир Дантес заявил, что один из телеканалов аннулировал его приглашение на съемку рождественского ролика. Произошло это после одной острой шутки артиста.
Речь идет о том, что Дантес высмеял людей, которые поддержали бизнесмена Игоря Коломойского по делу о завладении им и бывшим руководством ПриватБанка 9,2 миллиарда гривен этого финансового учреждения.
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Владимир Дантес сообщил, что ему отменили приглашение на съемки ролика
В своем инстаграмме певец написал, что руководство одного из самых популярных телеканалов Украины отменило его приглашение на съемку рождественского шоу. Артист считает, что его это сделали из-за того, что однажды он высмеял некоторых публичных лиц, которые брали на поруки олигарха Игоря Коломойского. Вероятно, речь идет о канале "1+1" и его ведущих – Юрие Горбунове и Наталии Мосейчук.
Прикол. Меня пригласили, просили освободить даты на рождественскую съемку на одном канале (название скрою). Через неделю отменили из-за того, что смеялся над людьми, которые брали Коломойского на поруки. Ибо конфликт интересов. Конфликт интересов – когда приходится есть из тарелки, в которую вам ср*т,
– сообщил Дантес.
Скриншот истории / Фото из инстаграмма певца
Что этому предшествовало
- В сентябре СБУ сообщила о подозрение владельцу "1+1 media" Игорю Коломойскому по двум статьям Уголовного кодекса Украины: о мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.
- У следствия были данные, что в течение 2013 – 2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен, перечисляя их за границу и используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
- Руководство и некоторые работники телеканала "1+1" предложили суду выпустить задержанного Коломойского под их поручение. В частности, поддержать олигарха пришли телеведущая Алла Мазур, Юрий Горбунов, Наталья Мосейчук.
- В сентябре Владимир Дантес высказался по поводу идеи работников телеканала взять Коломойского на поруки. По словам артиста, это самый смешной анекдот, который он когда-либо слышал.