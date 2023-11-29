"Конфликт интересов": популярный канал отменил участие Дантеса в рождественском шоу

Певец Владимир Дантес заявил, что один из телеканалов аннулировал его приглашение на съемку рождественского ролика. Произошло это после одной острой шутки артиста.

Речь идет о том, что Дантес высмеял людей, которые поддержали бизнесмена Игоря Коломойского по делу о завладении им и бывшим руководством ПриватБанка 9,2 миллиарда гривен этого финансового учреждения.

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Владимир Дантес сообщил, что ему отменили приглашение на съемки ролика

В своем инстаграмме певец написал, что руководство одного из самых популярных телеканалов Украины отменило его приглашение на съемку рождественского шоу. Артист считает, что его это сделали из-за того, что однажды он высмеял некоторых публичных лиц, которые брали на поруки олигарха Игоря Коломойского. Вероятно, речь идет о канале "1+1" и его ведущих – Юрие Горбунове и Наталии Мосейчук.

Прикол. Меня пригласили, просили освободить даты на рождественскую съемку на одном канале (название скрою). Через неделю отменили из-за того, что смеялся над людьми, которые брали Коломойского на поруки. Ибо конфликт интересов. Конфликт интересов – когда приходится есть из тарелки, в которую вам ср*т,

– сообщил Дантес.



Скриншот истории / Фото из инстаграмма певца

Что этому предшествовало