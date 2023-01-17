Владимир Дантес и Надя Дорофеева официально развелись: что они написали друг другу

Владимир Дантес и Надя Дорофеева официально развелись. Они приветствовали друг друга с получением свидетельства о расторжении брака.

Украинские артисты Владимир Дантес и Надя Дорофеева развелись официально – они получили свидетельство о расторжении брака. Об этом рассказал музыкант и признался, что написал бывшей после этого.

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Дантес расстался с Дорофеевой

Я недавно наконец-то получил свидетельство о разводе. Я послал ей его. Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тебя тоже". Так мы и пообщались,

– поделился Владимир Дантес.

Также музыкант рассказал, поддерживает ли какие-либо отношения и общение с нынешним бойфрендом Дорофеевой Михаилом Кацуриным.

"Никаких. Мы можем, если нужно что-то где-то… Я недавно брал у него кейс для гитары, потому что мне нужно было переехать, выступать в Израиле, у меня не было кейса для гитары. Мы общаемся, когда в этом требуются обстоятельства".

Развод Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса

, что в сети обсуждают неожиданное заявление Миши Кацурина Он показал фото сына и написал, что "в небесной канцелярии услышали планы на 2023 год". Это вызвало у фанов подозрения о беременности Нади Дорофеевой.

Звездная пара, состоявшая в браке около 6 лет, объявила о разводе уже после начала вторжения, хотя на самом деле они разошлись еще в начале февраля. Как они рассказывали для прессы, причиной стало то, что звезды перестали любить друг друга.

Музыканты утверждали, что остались друзьями. Однако высказывали и провокационные мысли об их разрыве: Дантес говорил, что некоторые проблемы в их отношениях" не на его совести ", а Надя выпустила клип с текстом о "грязи", что на нее лилась.

Сейчас у них обоих есть новые отношения. После развода Надя начала встречаться с другом Михаилом Кацуриным, а Владимир сошёлся с бывшей женой Михаила – Дашей.