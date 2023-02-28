Даша Кацурина ответила, какие у нее отношения с Дантесом: фото переписки пары
Источник:Даша Кацурина
Предприниматель Даша Кацурина ответила на вопросы сторонников об отношениях с Владимиром Дантесом. Она показала переписку с артистом.
Пока Владимир Дантес признал, что скрывает личную жизнь после развода с Дорофеевой, его девушка опубликовала переписку с ним. Так бизнесвумен Даша Кацурина ответила на вопросы поклонников.
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Даша Кацурина рассказала об отношениях с Дантесом
У предпринимателя поинтересовались, что там у нее и Владимира Дантеса. Она лаконично на этот вопрос ответила, показав переписку с бойфрендом. Пара переписывалась с утра, однако неизвестно, о чем именно. Но, очевидно, у них все хорошо.
Даже не знаю, что у нас с Владимиром Дантесом? Что же ты там мне пишешь в 7 утра?
– написала Даша и вспомнила его проект "Пожар".
Даша об отношениях с Дантесом / Фото с инстаграм-сториз
Как Даша перешла на украинский язык
Среди других вопросов от поклонников было и о языке. Кацурина призналась, что наибольшей ее мотивацией был Дантес.
"Сначала только письменно, потом только с теми, кто обращается по-украински. А потом Дантес полностью перешел, и это моя самая главная мотивация была, на самом деле. Вова всегда разговаривает на украинском, мои родители тоже через него перешли".