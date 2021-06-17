Беременная жена Зинченко показала эффектное фото перед матчем Украины с Северной Македонией

Беременная жена футболиста Александра Зинченко Влада Седан поддерживает возлюбленного на матчах Евро-2020. Накануне матча сборной Украины со сборной Северной Македонии девушка опубликовала эффектное фото с микрофоном в руке на фоне стадиона.

24-летний футболист и его 25-летняя избранница вскоре станут родителями. Пока Александр играет за сборную Украины на Евро-2020, возлюбленная поддерживает его на стадионе.

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Влада Седан давно увлекается футболом и журналистикой, что помогло ей достичь карьерных высот. На чемпионат по футболу девушка поехала именно как корреспондентка, поэтому не только болеет за сборную, но и выполняет свою работу.

Накануне матча Украины с Северной Македонией Влада опубликовали на личной странице в инстаграме эффектное фото, которое сделала на фоне стадиона.

Красивый образ Влады Седан

Жена Зинченко предстала перед камерой в голубом платье-рубашке, которое подчеркнуло беременный животик. Из-под нее виднелась белая майка. Волосы красавица уложила ровно, а на лице сделала безупречный повседневный макияж, которым подчеркнула натуральную красоту. Среди аксессуаров довершила look трендовыми солнцезащитными очками.

В руке журналистка держала микрофон, а на шее у нее висело удостоверение журналиста.



Влада Седан перед матчем сборной Украины на Евро-2020 / Фото из инстаграма Влады Седан

Добавим, Александр Зинченко и Влада Седан поженились 24 августа 2020 года. Они обручились после двух лет отношений. 4 июня 2021 года супруги сообщили, что ждут рождения первенца.