Песня о развращенном мужчине: почему трек звезды "Мастер Шефа" Мицкевича возмутил сеть
Источник:Влад Мицкевич
Звезда "Мастер Шефа 8" Владислав Мицкевич недавно начал музыкальную карьеру. На днях он поделился с фанами отрывком из своего нового трека. Песня называется "Гвинтокрил" и рассказывает о развращенном мужчине.
Композиция вызвала у поклонников разные реакции. Некоторые считают, что "это офигенно", тогда как другие убеждены, что новый трек это "какой-то ужас".
Вас также может заинтересовать "Возьми, пожалуйста, меня в плен": как звучит вирусный тикток-хит и почему он стал триггером
Влад Мицкевич скоро выпустит новую песню
Пока дата релиза треку неизвестна, однако, по словам артиста, в песне будут воспеваться чувства мужчины к своей невесте.
Эта песня о мужчине, который развращен, даже немного ненормальный. Он очень любит свою невесту, он поет о ее теле и своем отношении к ней,
– прокомментировал песню певец.
Учитывая, что премьера трека еще не состоялась, то полного текста слушатели не слышали. Однако отрывок звучит так: "Очень вкусно полизал. Ее даже удивил. Мой язык как вертолет. I am a mother fucking real. Мне нравятся твои прикосновения каждой клетки. Малая, это эротика. Твои глаза словно небо. Я в самолете открываю дверь. Я вхожу, ложись. Закрывай глаза свои, вдыхай. 1001 и еще две ночи – рай. Ты моя игра, я твоя игра играй!".
Реакция сети
Поклонники неоднозначно отреагировали на композицию. Многие осудили Влада за трек.
- "Война в Украине, а это недоразумение сошло с ума. Заблокировать вас навсегда";
- "Готовить у вас лучше получается";
- "Глупенькое ты на всю голову. Отписка от такой грязи";
- "Нечем человеку заняться";
- "Какой ужас, простите за правду";
- "Мицик, ты упоролся?".
В то же время были и люди, которым песня пришлась по душе.
- "Блин, а мне нравится";
- "С нетерпением жду релиза. Отрывок просто пушка. Очень понравился";
- "Влад, развлекайся, пой, нам нравится! Главное, чтобы тебе нравилось";
- "Мне нравится, класс";
- "Это офигенно".
Кто такой Владислав Мицкевич: главное
- Мужчина стал популярным благодаря участию в известном телешоу "Мастер Шеф". Он запомнился зрителям своим вспыльчивым характером и юмором. Влад стал суперфиналистом программы, а потом появился еще и в "Битве сезонов", где также ярко себя проявил.
- Сейчас повар активно ведет соцсети. В частности, на его страницу в инстаграмме подписано более 130 тысяч человек. Более того, в тиктоке за Мицкевичем следят 70 тысяч пользователей.
- Блогер публикует кулинарные видео и недавно стал выпускать песни. Так, артист уже презентовал треки "Єлюди" и "Нет боли".
- Отметим, что в разгар полномасштабного вторжения Владислав и его команда активно занимались волонтерством. В начале войны они ежедневно готовили и раздавали от 1500 до 2000 блюд нуждающимся. Основными направлениями тогда были Буча, Гостомель, Бородянка и Ирпень.