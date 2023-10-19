Песня о развращенном мужчине: почему трек звезды "Мастер Шефа" Мицкевича возмутил сеть

Звезда "Мастер Шефа 8" Владислав Мицкевич недавно начал музыкальную карьеру. На днях он поделился с фанами отрывком из своего нового трека. Песня называется "Гвинтокрил" и рассказывает о развращенном мужчине.

Композиция вызвала у поклонников разные реакции. Некоторые считают, что "это офигенно", тогда как другие убеждены, что новый трек это "какой-то ужас".

Вас также может заинтересовать "Возьми, пожалуйста, меня в плен": как звучит вирусный тикток-хит и почему он стал триггером

Влад Мицкевич скоро выпустит новую песню

Пока дата релиза треку неизвестна, однако, по словам артиста, в песне будут воспеваться чувства мужчины к своей невесте.

Эта песня о мужчине, который развращен, даже немного ненормальный. Он очень любит свою невесту, он поет о ее теле и своем отношении к ней,

– прокомментировал песню певец.

Учитывая, что премьера трека еще не состоялась, то полного текста слушатели не слышали. Однако отрывок звучит так: "Очень вкусно полизал. Ее даже удивил. Мой язык как вертолет. I am a mother fucking real. Мне нравятся твои прикосновения каждой клетки. Малая, это эротика. Твои глаза словно небо. Я в самолете открываю дверь. Я вхожу, ложись. Закрывай глаза свои, вдыхай. 1001 и еще две ночи – рай. Ты моя игра, я твоя игра играй!".

Реакция сети

Поклонники неоднозначно отреагировали на композицию. Многие осудили Влада за трек.

"Война в Украине, а это недоразумение сошло с ума. Заблокировать вас навсегда";

"Готовить у вас лучше получается";

"Глупенькое ты на всю голову. Отписка от такой грязи";

"Нечем человеку заняться";

"Какой ужас, простите за правду";

"Мицик, ты упоролся?".

В то же время были и люди, которым песня пришлась по душе.

"Блин, а мне нравится";

"С нетерпением жду релиза. Отрывок просто пушка. Очень понравился";

"Влад, развлекайся, пой, нам нравится! Главное, чтобы тебе нравилось";

"Мне нравится, класс";

"Это офигенно".

Кто такой Владислав Мицкевич: главное