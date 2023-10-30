С Анатолием Анатоличем и женой: Влад Яма поделился новыми фото из Флориды

На днях во Флориде прошло благотворительное мероприятие, где собирали деньги на помощь Украине. В частности, ивент посетил Влад Яма с женой Лилианой.

Кроме того, на событие из Украины в США прилетел Анатолий Анатолич. Впоследствии шоумен и танцовщики выставили общее фото в соцсетях.

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Влад Яма показался с женой и Анатолием Анатоличем во Флориде

Танцовщик опубликовал фото с женой. "Идем на очень интересное мероприятие", – написал под фото Влад.



Влад Яма с женой / Скриншот с инстаграмм-сторис

Кроме того, хореограф выставил фотографию с шоуменом Анатолием Анатоличем. На фото они позировали с колористкой Еленой Черноморец. Влад был одет в белую рубашку и брюки, а Анатолий Анатолич в чёрную футболку и брюки в тон.

Вместе они посетили благотворительное мероприятие – форум BigMoney University. Его организовали в поддержку Украины.



Влад Яма и Анатолий Анатолич / Скриншот с инстаграмм-сторис

Где сейчас Влад Яма: главное

В разгар полномасштабной войны танцор покинул Украину. Подробности его выезда остаются неизвестными, но артист утверждает, что успешно уехал из страны к закрытию границ.

Известный танцор вместе со своей семьей уже больше года проживает в США. Влад, его жена Лилиана и сын Леон живут в Майами.

Там танцор устроился на работу. С 16 февраля Влад Яма работает хореографом в танцевальной студии. Кроме того, он занимается благотворительными мероприятиями в поддержку Украины.

Как Влад Яма реагирует на хейт из-за выезда за границу

Больше всего звездного хореографа критикуют за то, что он в первые дни полномасштабного вторжения уехал в США. К тому же, украинцев возмущает то, что Яма продолжает демонстрировать свою беззаботную мирную жизнь в соцсетях. В то же время, когда Влада спросили, бывает ли ему стыдно за то, что он уехал в США, он признался, что регулярно.