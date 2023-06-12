Я тоже неидеальный, – Константин Грубич неоднозначно высказался о Владе Яму, которий сидит в США

Журналист и ведущий Константин Грубич объяснил, как относится к Владу Яме, который вместе с семьей сейчас живет в США и признался, осуждает ли его.

Во время интервью Алине Доротюк украинский телеведущий рассказал о своих отношениях с танцовщиком и хореографом Владом Ямой и сказал, что думает о его выезде за пределы Украины после начала полномасштабной войны.

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Константин Грубич высказался о Владе Яме

Константин признался, что они с Владом не тесно общались, впрочем, у него только приятные воспоминания о нем. По словам телеведущего, ему импонировало то, как работал Влад Яма. По его мнению, он хороший человек.

Что касается осуждения… Пусть каждый отвечает сам за себя. Я тоже неидеальный, и кто его знает, у него ведь маленький ребенок и может была возможность уехать. Я бы не осуждал. Другое дело, как он сейчас ведет себя, я не знаю. Если он помогает ВСУ, душой с Украиной и пользуется своей популярностью в плюс, то это хорошо,— сказал телеведущий.

Интервью Алины Доротюк и Константина Грубича: смотреть видео онлайн

К слову, Константин Грубич вместо Влада Ямы стал ведущим знаменитого шоу "Твой день" на телеканале "1+1".

Что другие звезды говорят о Владе Яме

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