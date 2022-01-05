Влад Яма отдыхает в Мексике с женой и сыном: эффектные фото из Тулума

Перед новогодними праздниками украинский танцовщик Влад Яма "не удержался" и отправился в Мексику. Сейчас он там отдыхает с женой и сыном.

Известный украинский танцовщик Влад Яма вместе с женой Лилией и сыном Леоном решил встретить Новый год не в Украине. Поэтому первые дни 2022 года семья провела в Мексике.

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Влад Яма с семьей в Мексике

Хореограф решил остаться в Тулуме (древний город майя в Мексике) на время. Он отдыхает на пляже, загорает на солнце и прогуливается по старинным улочкам города с женой и сыном.

Затронули тысячелетнюю историю цивилизации Майя. А некоторые на ней даже постояли. Завораживает,

– поделился мужчина.

Влад Яма опубликовал на личной странице новые эффектные фото из отпуска. На них он позирует в повседневной одежде – майке и шортах. Лилия Яма надела асимметричное трикотажное белое платье и дополнила образ шляпой молочного цвета.

в Тулуме летом 2021 года долгое время отдыхала Настя Каменских с подругами. В Мексике она снимала собственное реалити-шоу "Девочки рулят". Билеты она купила тайно от Потапа, из-за чего поругалась с мужем . Однако потом он устроил сюрприз и прилетел к любимой.

Влад Яма с женой в Мексике / Фото с инстаграма Влада Ямы

Влад Яма с женой в Мексике / Фото с инстаграма Влада Ямы

Сын Влада Ямы в Мексике / Фото с инстаграма Влада Ямы

Влад Яма с женой в Мексике / Фото с инстаграма Влада Ямы