Влад Яма обратился к россиянам с просьбой сделать коридор: "Люди просто умирают от голода"

Украинский танцовщик Влад Яма не оставляет надежд достучаться до русского народа, чтобы обратили внимание на войну в Украине. Мужчина, родом из Запорожья, попросил сделать гуманитарный коридор в Мариуполь, находящийся в осаде российских войск.

Муж родился недалеко от Мариуполя – в городе Запорожье, но часто бывал в этом городе с родными и друзьями. Сейчас ему, как и миллионам украинцев, очень болит город-герой, который с начала войны России с Украиной больше всего пострадал от рук рашистов.

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Влад Яма направил свое обращение к простым россиянам, а также к главнокомандующим России.

Дорогие друзья и все, кто меня слушает, особенно руководство русской армии и простые русские солдаты. Пожалуйста, сделайте гуманитарный коридор Мариуполя. 300 тысяч человек – без еды, без воды, дети, женщины. Они просто умирают от голода. Пожалуйста, не стреляйте, умоляю вас,

– говорится в видео.

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Реакция сети

Сторонники Влада Яма в инстаграмме написали в комментариях, которые молятся за Мариуполь и всеми мыслями поддерживают находящихся там людей: