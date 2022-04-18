Виталий Козловский выпустил щемящую песню "Інша весна": клип, снятый у разрушенных домов

Певец Виталий Козловский представил чрезвычайно проницательную песню о войне "Інша весна". Артист снял клип у домов, которые разрушили русские оккупанты.

"Інша весна" – это повстанческая песня, написанная в 1985 году. Авторы вдохновились просмотром фотографий с Волыни 40 – 50-х годов, где тогда шли кровопроливные бои. На фото рядом с мужественными воинами были красивые девушки.

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Виталий Козловский снял клип у разрушенных домов

Артист с начала войны остается в Киеве. Под постоянные звуки сирен и взрывов он записал особый трек. В тексте "Іншої весни" говорится о тех повстанцах, которые не пожалели молодости и жизни, чтобы бороться за свободную Украину. Сегодня эти строки снова актуальны. Тысячи украинцев, которые планировали, строили, работали, создавали семьи, рожали детей, сейчас защищают украинские земли от русских захватчиков.

Видео на щемящую песню Виталий решил снять в столице, возле домов, наиболее пострадавших от вражеских ударов.

Разрушения ужасающие. Без боли смотреть на это нельзя. Невозможно вернуть людей, которых нет. Эта видеоработа – это крик души каждого украинца и обращение ко всему миру быть неравнодушными к этому геноциду и горю,

– поделился Козловский.

Виталий Козловский – "Інша весна": смотрите видео онлайн

Во время съемок к Виталию подходили люди, делились своими историями.