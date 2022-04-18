Виталий Козловский выпустил щемящую песню "Інша весна": клип, снятый у разрушенных домов
Источник:ютуб-канал Виталия Козловского
Певец Виталий Козловский представил чрезвычайно проницательную песню о войне "Інша весна". Артист снял клип у домов, которые разрушили русские оккупанты.
"Інша весна" – это повстанческая песня, написанная в 1985 году. Авторы вдохновились просмотром фотографий с Волыни 40 – 50-х годов, где тогда шли кровопроливные бои. На фото рядом с мужественными воинами были красивые девушки.
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Виталий Козловский снял клип у разрушенных домов
Артист с начала войны остается в Киеве. Под постоянные звуки сирен и взрывов он записал особый трек. В тексте "Іншої весни" говорится о тех повстанцах, которые не пожалели молодости и жизни, чтобы бороться за свободную Украину. Сегодня эти строки снова актуальны. Тысячи украинцев, которые планировали, строили, работали, создавали семьи, рожали детей, сейчас защищают украинские земли от русских захватчиков.
Видео на щемящую песню Виталий решил снять в столице, возле домов, наиболее пострадавших от вражеских ударов.
Разрушения ужасающие. Без боли смотреть на это нельзя. Невозможно вернуть людей, которых нет. Эта видеоработа – это крик души каждого украинца и обращение ко всему миру быть неравнодушными к этому геноциду и горю,
– поделился Козловский.
Виталий Козловский – "Інша весна": смотрите видео онлайн
Во время съемок к Виталию подходили люди, делились своими историями.
- Пенсионер спал в своей квартире, когда прилетела вражеская ракета. Квартиру, как и весь подъезд, разрушило полностью. Его завалило. Чудом выбрался из-под обломков живым. Любимая кошка погибла, потому что легкая, и ее сильно бросило о стену от ударной волны. Не все соседи пережили этот удар. Теперь он живет у знакомых и каждый день приходит смотреть на то, что осталось от прежней спокойной жизни.
- Рядом стояли бабушка с маленькой внучкой соседи. Всматривались в обгоревший каркас дома и наконец-то нашли окно на 6 этаже. Рассказывали, что там жила самая лучшая подруга девочки, к ней часто приходили в гости в эту квартиру. Теперь от нее остались черные пустоты окон. Вокруг дома разбросано то, что было любимыми вещами, частицами мирной счастливой жизни людей, а сквозь эти обломки пробиваются весенние первоцветы.
- В доме, у которого ударила ракета, полностью выпала стена. На земле – глубокая воронка от удара. Вокруг – обломки мебели, черные скелеты обгоревших автомобилей. Мужчина пришел к остаткам квартиры, чтобы забрать уцелевшее. Собирает самое дорогое – родственные фото, родные сердцу мелочи. Клады, которые теперь можно поместить в одну небольшую сумку.