Не было никаких привилегий, – Козловский заявил, что над ним издевались во время военной подготовки

С лета Виталий Козловский вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Для того чтобы начать военную службу он должен был успешно пройти учения. Так, на днях певец вспомнил те времена.

Оказалось, что из военного, который недавно чуть не погиб на фронте, издевались собратья. В то же время артист подчеркнул, что у него не было никаких привилегий на передовой.

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Виталий Козловский рассказал, как проходил военные учения

Исполнитель поделился, что военнослужащие были удивлены наличием звездного собрата. Но Виталий подчеркнул, что у него не было никаких привилегий. К нему относились так же, как и ко всем. Даже немного издевались, когда заставили сбрить бороду.

Конечно, все были в шоке. И все были в шоке, что мы в одинаковых условиях. У меня не было никаких привилегий. Более того, надо мной немного издевались в том понимании, что надо было сбрить бороду. И чтобы вы понимали, мне брили бороду люди с бородой. Просто когда тебе твой ротный говорит, что тебе надо сбрить бороду, потому что такой приказ от высших пошел... Я принял все правила и выполнил приказ,

– отметил артист.



Виталий Козловский без бороды / Фото с инстаграмма артиста

Виталий Козловский сбрил бороду

После получения мобилизационной повестки артист проходил обучение на полигоне. Так, в конце июня он распространил видео в парикмахерском пеньюаре на фоне леса. В коротком ролике Козловский показал, как другие военные сбрили ему бороду.

"У боевой подготовки свои правила и порядки, которые необходимо соблюдать", – отметил тогда исполнитель.

Поклонники поддержали изменения во внешности певца. Некоторые из комментаторов сравнили его внешний вид с Владимиром Зеленским и Алексеем Арестовичем.