"Сердце кровоточит": Козловский растрогал сеть исполнением песни Скрябина – трогательное видео

Украинский певец и недавно военный Виталий Козловский на несколько дней вернулся с фронта в Киев. Артист выступил на концерте, который прошел в честь украинских защитников. На мероприятии также состоялась торжественная церемония награждения "Национальная легенда Украины".

После обращения президента Владимира Зеленского Козловскому выпала честь спеть песню Кузьмы. Он исполнил щемящую композицию "Мам". Во время его выступления значительная часть зрителей не смогла сдержать слезы.

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Виталий Козловский спел песню Скрябина

Награду "Национальная легенда Украины" президент вручает гражданам, у которых есть достижения в различных сферах национальной жизни - экономике, науке, образовании, культуре, искусстве, спорте, здравоохранении, а также в благотворительности. Это награда за личный вклад в независимость Украины, ее государственную целостность, оборону Родины и службу украинскому народу.

Певец отметил, что выступать на сцене было волнительно. В то же время он испытывал гордость, потому что исполнил композицию "того, кто в свое время стал проводником и наставником".

В конце концов меня отпустили в Киев ради этого выступления. Большое волнение и большая честь. Пою после речи Владимира Зеленского. Пою, чтобы почтить погибшего героя, чья мать получает награду из рук президента. Посмертно,

– отметил исполнитель.

"Пою символическую песню того, кто в свое время стал моим проводником и наставником, которая имеет сейчас особый смысл для каждого, кто ждет сына с войны", — добавил Козловский.

Реакция сети

Фанам очень понравилось исполнение Козловского. Под постом они написали много приятных слов артисту:

"Очень хорошее исполнение. Эта песня приобрела новый смысл и звучание. Пусть Бог бережет вас всех там на фронте. Молимся постоянно за Украину и за наших защитников!";

"Вы очень круто исполнили эту песню. Вообще не люблю, когда перепевают Скрябина, но очень нежно и трогательно получилось. Спасибо";

"У тебя даже голос изменился";

"Вам очень подходит эта песня. Она из ваших уст будто заново возродилась";

"Очень чувственное исполнение, спасибо тебе. Похоже было очень сложно петь эту песню и смотреть на матерей, которые плакали. Желаю победы Украины";

"Реву. Лучший наш. Из твоих уст, и в это время, песня звучит совсем иначе. Сердце кровоточит. Виталий, храни тебя Господь. Твой папа действительно сейчас твой ангел-хранитель! Люблю";

"До слез. Понимаю, потому что у меня сынок и так болит за наших украинских ребят".

Комментарии под публикацией также оставили коллеги певца:

Оля Полякова: "Боже, какой ты прекрасный!";

"Боже, какой ты прекрасный!"; Оля Цыбульская: "Люблю".