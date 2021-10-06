Винченцо с "Холостячки" рассказал о конфликте с другим участником шоу

В новом сезоне "Холостячки" со Златой Огневич начали быстро развиваться события. Обострились отношения между самими участниками проекта. В частности, у Винченцо была ссора с Романом Свечкоренко.

Винченцо Дулепа не раз проявлял устойчивый характер, когда стремился завоевать внимание главной героини на "Холостячке". Поэтому он попадал в неловкие ситуации с другими мужчинами, которые часто его критиковали.

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Винченцо о конфликте на шоу

Ресторатор из Лондона подчеркнул, что готов на все ради девушки. Поэтому если она ему близка, мужчина готов нарушить свои принципы. Однако несмотря на возмущение мужчин на поведение Винченцо, конфликтов у него было немного.

У меня один раз был конфликт в доме. Я человек открытый и прямолинейный. Я подошел к Роме Свечкоренко и сказал ему, что он манипулятор. И я единственный, кто сказал это ему в лицо. Но после разговора мы с ним подружились,

– рассказал Дулепа.

Ресторатор подчеркнул, что в общении с мужчинами он будет держать стойку и непоколебимую позицию. Однако с женщинами он ведет себя иначе.

Тем не менее, по мнению Винченцо, мужчина силен не в том, что начинает скандал и драку. Для него сила заключается в другом.

Проявить силу – это с легкостью уйти. Ведь соперники, бывает, специально провоцируют на агрессию, а ты ее подавляешь, не показываешь. То есть ты для себя этот вопрос закрыл и пошел дальше, а для провокатора – это незакрытый гештальт, его это будет мучить,

– поделился участник "Холостячки".

Свидание Златы и Винченцо