"Он не запомнит взрывов и сирен": Катя Осадчая показала сына, который стал "ребенком войны"

На днях сыну Кате Осадчей исполнилось 8 месяцев. С этого времени 2 месяца идет полномасштабная война в Украине.

Телеведущая и звездная мамочка Катя Осадчая поделилась фото с самым молодым сыном Данилой. 19 апреля ему исполнилось 8 месяцев.

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Катя Осадчая показала фото с сыном

Данило сегодня 8 месяцев и уже почти два из них идет война. Он не запомнит взрывов и сирен, в его памяти не отчеканены обескураженные родители и слезы близких. Но когда вырастет, будет знать эти события в подробностях и знать, какой ценой украинцы завоевали его страну! Расти, сынок! Победа скоро,

– написала Катя Осадчая.



Катя Осадчая с сыном / Фото из инстаграма Кати Осадчая

Фото с сыном поделился и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов. Он назвал малыша "ребенок войны".

"Тебе сегодня уже 8 месяцев, мой мальчик! Теперь ты ребенок войны! Когда ты вырастешь, ты будешь изучать в школе эти самые страшные в истории Украины страницы! А мы с мамой тебе будем рассказывать о ней! Чтобы такого больше никогда не повторилось!! Папа с мамой очень тебя любят!" – поделился Юрий Горбунов.



Юрий Горбунов с сыном / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Заметим, Катя Осадчая не рассекречивает, где находится вместе с детьми. Но ее муж Юрий Горбунов остался в Украине. Он ездит выступать к украинским пограничникам и встречается с детьми-переселенцами.