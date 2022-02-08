С вилами и граблями: Wellboy заинтриговал отрывком из хита Nozzy Bossy для Евровидения-2022

Украинский артист Wellboy уже 11 февраля презентует свой новый хит Nozzy Bossy, который он подготовил для Национального отбора Евровидения-2022. Теперь фанаты могут порадоваться лишь отрывком новой песни, которая появилась в сети.

Отрывок новой песни Wellboy "засветил" в своих инстаграм-сторис. Ролик уже опубликовали в телеграм-канале фан-страницы Евровидения. В видео артист стоит на переднем плане в "оверсайз" куртке, а позади него люди с вилами и граблями выкрикивают "Голосуй за Wellboy!".

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Отрывок из песни Wellboy: видео

Что мы увидим в официальном клипе песни Nozzy Bossy – нечего и гадать, однако фанаты подозревают, что будет что-то яркое и неожиданное. Официальная премьера песни состоится 11 февраля – за день до Нацотбора Евровидения.

Wellboy с Поплавским

Добавим, что исполнитель также опубликовал в своем инстаграме видео, где босиком ходит по университету культуры, где его встречает ректор – Михаил Поплавский.

"Малой, ты чего босой в университете тут гуляешь?"– спросил Поплавский, на что Wellboy ответил: "Ну потому что Nozzy Bossy, Михаил Михайлович".

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