Виктория Варлей призналась, что сбежала из "Холостяка" к мужу-россиянину

Участница 12 сезона "Холостяка" Виктория Варлей вышла замуж за россиянина. Они были знакомы еще до участия в проекте, но романтических отношений не было, хотя Петр уже тогда очень нравился Виктории.

38-летняя Виктория покинула шоу "Холостяк" за несколько недель до финала. И даже после вылета Вика сохранила с Алексом Топольским дружеские отношения. А теперь призналась, почему поняла, что хочет уйти из проекта.

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Почему Виктория Варлей ушла из "Холостяка"

В эфире причиной расставания с Алексом и Викой стало якобы то, что они чаще выясняют отношения, а не проявляют чувства. Это как бы не нравилось Алексу. Однако Виктория призналась, что и сама была не прочь попрощаться с ним. И как раз на 9 неделе девушка поняла, что не хочет оставаться. Морально было очень сложно.

После вылета из проекта Варлей сразу улетела в Майами, хотела встретиться с Петром и узнать, как закончилась история с его бывшей женой. По словам Виктории, экс-любимая Петра в течение пяти лет не хотел давать ему развод. У пары есть двое детей, которым женщина запрещает общаться с папой.

Однозначно мне было интересно, закончилась ли у него эта история,

– призналась Виктория.



Виктория Варлей с мужем / Фото из инстаграмма актрисы

А что касается Алекса, то Варлей уверена, что с ним не смогла бы построить серьезные отношения. Они могли некоторое время встречаться, но не больше.

Сейчас Виктория и ее муж Петр мечтают стать родителями. Девушка проходит все необходимые обследования и готова посвятить себя материнству. Верит, что скоро именно так и произойдет. Напомним, недавно Вика поделилась чрезвычайно личной историей. Она рассказала, что в 32 года сделала аборт. Почему ей пришлось пойти на такой шаг – читайте по ссылке.