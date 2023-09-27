Хотела удержать миллионера из Франции, – Виктория Маремуха рассказала о свободном браке с мужем
Источник:"Экзамен"
Блоггер и модель Виктория Маремуха состоит в браке с французским бизнесменом Луи. У них недавно родился сын Люк. Но формат их отношений неоднозначно воспринимается в сети. Пара практикует свободный брак, когда у каждого из партнеров могут быть отношения "на стороне", включая интим.
Многие это осуждают. В частности, люди убеждены, что Виктория "прогнулась под мужчину" или "хотела удержать миллионера из Франции", потому якобы согласилась на такой формат отношений. В то же время сама девушка рассказала, как все было и объяснила, будет ли рассказывать своему сыну о формате отношений его родителей.
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Виктория Маремуха рассказала о свободном браке
Блоггер отметила, что в отношениях с мужем ей очень комфортно, им классно вместе, у них хороший секс, однако Виктория не представляет себя только с одним мужчиной. По словам женщины, она очень влюбчива, и готова своей любовью делиться не только с сыном и мужем, но и с другими мужчинами. Она подчеркнула, что ей "нравится, когда начинаешь встречаться, есть эта страсть, адреналин". В то же время Вика сказала, что это потом проходит, и она не бросит своего мужа.
Принять такой вид отношений – это сложное решение. Нужно действительно доверять человеку и любить его, принимать друг друга. Я реально всегда, сколько себя знаю, не представляла себя с одним мужчиной. У меня очень много любви внутри. Сейчас самая большая любовь это мой сын, потом мой муж, но я могу любить других. Я влюбчива. У нас с мужем классный секс, но мне нравится, когда начинаешь встречаться, есть эта страсть, адреналин,
– сказала Вика.
Рассказывает ли Виктория сыну о свободном браке
Звезда отметила, что будет заниматься сексуальным образованием малыша. И если у ребенка вдруг возникнут вопросы к отношениям, в которых находятся его родители, то она проконсультируется с психологом, чтобы правильно все объяснить. Однако специально садиться и говорить о свободном браке Люку Виктория пока не планирует. Она считает, что это может негативно отразиться на его восприятии таких отношений.
Интервью с Викторией Маремухой: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Виктории и Луи: главное
- Пара была вместе в течение трех лет. Мужчина даже сделал предложение девушке. Но отношения внезапно оборвались из-за того, что Луи изменил Виктории.
- После расставания девушка прервала всякую связь с мужчиной, который постоянно пытался восстановить с ней отношения. Однако пара в конце концов поговорила. Луи решил спасти отношения и обратился за помощью к психологу. Виктория тоже пошла к специалисту.
- После анализа своих предпочтений и потребностей пара возобновила отношения, хотя и с некоторыми изменениями в их формате. Мужчина и девушка решили вступить в свободный брак, где по предварительному взаимному согласию у них могут быть романы с другими партнерами.
- Летом 2021 года Виктория Маремуха вышла замуж за француза Луи. Позже она забеременела и уже 7 сентября блоггер родила сына Люка. Она призналась, что это важное событие не повлияло на ее видение отношений с мужем. В то же время за период беременности их брак с гостевого (когда пара не живет вместе) перешел в обычный. Они жили в Таиланде и поддерживали друг друга.