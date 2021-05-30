Виктор Павлик и его молодая беременная жена отпраздновали первую годовщину свадьбы: фото пары

Украинские супруги Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отпраздновали первую годовщину свадьбы. 29 мая 2020 года они стали мужем и женой. По случаю особого дня влюбленные отправились на праздничный ужин в одно из заведений Киева.

Екатерина и Виктор нетерпеливо ждут рождения общего ребенка. Репяхова уже через несколько недель должна родить сына. На личной странице в инстаграме она часто делится подробностями относительно беременности.

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Также звезда не обходит вниманием особые семейные даты. Одним из самых главных дней в ее жизни является свадьба с любимым Виктором Павликом.

Павлик и Репяхова празднуют первую годовщину свадьбы

Для того, чтобы отметить этот день, влюбленные отправились в один из любимых ресторанов Киева. Екатерина и Виктор позировали на камеру улыбающимися и счастливыми. Они рады, что теперь официально семья.

"Отпраздновали нашу первую официальную годовщину", – написала в публикации Катя.

Образ Екатерины Репяховой

Будущая мамочка для праздничного ужина выбрала легкое белое платье длины ниже колен. Наряд имел короткие рукава и красивое декольте. Платье подчеркнуло нежность и женственность Екатерины.

Репяхова решила совместить летний look с белой обувью на низкой подошве. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий повседневный макияж с акцентом на глазах. Довершила аутфит лаконичными серьгами и бусами.

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За страницей Екатерины следят почти 69 тысяч пользователей сети. В комментариях подписчики засыпают супругов комплиментами и поздравлениями.