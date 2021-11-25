Виктор Павлик публично защитил молодую возлюбленную от нападок экс-жены

Пять лет назад Виктор Павлик разошелся с женой ради Кати Репяховой. Однако бывшая певца до сих пор не дает покоя молодой семье. Ему пришлось заступаться за любимую публично.

В октябре между экс-женой Виктора Павлика и его новой любимой вспыхнул конфликт. Лариса Созаева заявляла, что супруги якобы выселяют ее из квартиры, хотя на самом деле женщине подыскивали более бюджетное жилье. Теперь Екатерина Репяхова призналась, что бывшая певца хочет разрушить ее бизнес – блог в инстаграме.

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Меня хотят уничтожить. Меня, мою блогерскую деятельность, мой труд, мою репутацию и все мои вложения в десятки тысяч долларов,

– громко заявила жена Павлика.

В новом сообщении Екатерина намекнула, что именно Лариса Созаева "несколько дней подряд атакует ботами" бренды, которым она делает рекламу в инстаграме. Поэтому, блогер должна вернуть заказчикам деньги.

Фото из инстаграма Екатерины Репяховой

Реакция Ларисы Созаевой

Экс-жена Виктора Павлика с улыбкой ответила на упреки Екатерины. Она назвала блогершу "наглой хладнокровной тварью", которая публично лжет.

"Меня преследует Катя Репяхова. Ей не дает покоя мой блог, она обвиняет меня в накрутке ботов и спаде ее рекламной деятельности. Господи, кому это нужно. Неужели мне до каких-нибудь рекламных ботов", – написала Лариса Созаева в инстаграме.

Виктор Павлик защитил молодую жену

Народный артист впервые вмешался в конфликт между Ларисой Созаевой и Катей Репяховой. Он якобы "долго молчал", но теперь готов отдать бывшей все, лишь бы она отстала от его молодой жены.

Я не в силах еще раз видеть обидные слова от бывшей в сторону моей жены… Я тебе, Лора, отдам все, что мы нажили. Мне ничего не нужно, главное – будь счастлива! И впредь я тебе ничего не должен,

– заявил Виктор Павлик.

Виктор Павлик / Фото из инстаграма певца

Полный текст публикации Виктора Павлика

Я долго молчал. Я очень не люблю все эти разборки, и мне очень досадно, что в который раз это случается с моей семьей.

Я очень сильно уважаю свою бывшую жену, я ей сильно благодарен за многое. Я поддерживал ее всегда, все, что от меня зависело. А иногда даже против воли моей нынешней жены.

Но еще раз видеть оскорбительные слова от бывшей в сторону моей жены у меня нет сил. Так бывает, наши дороги разошлись. Я ушел! И я хотел этого! И я не жалею ни о чем. Катя мне подарила вторую жизнь! Но сейчас не об этом.

Я тебе, Лора, отдам все, что мы нажили. Мне ничего не нужно, главное – будь счастлива! Очень тебя прошу! Просто будь счастлива. И впредь я тебе ничего не должен.