Похож на меня, – Виктор Павлик прокомментировал рождение сына

Украинский музыкант Виктор Павлик 15 июня в четвертый раз стал отцом. Его молодая жена Екатерина Репяхова родила сына, которого супруги назвали Михаилом. Артист рассказал, что был рядом с любимой, а сынишка очень похож на него.

55-летний исполнитель и его избранница познакомились с общим сыном. Влюбленные невероятно счастливы и теперь еще больше наслаждаются каждым моментом, который проводят вместе и с малышом.

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Виктор Павлик о рождении сына

Артист признался, что его до сих пор переполняют эмоции. В роддоме он постоянно был рядом с Екатериной, поддерживал ее. Однако на сами роды не решился зайти. Виктор рассказал, что ожидал рождения сына в коридоре.

Я был рядом с Катей, всю ночь не спали. Только под утро немного удалось заснуть. Эмоции переполняют. С Катей и малышом все хорошо. Сын очень похож на меня,

– прокомментировал Павлик.

Добавим, 13 июня жена Павлика – Екатерина отметила день рождения. Ей исполнилось 27 лет. А уже на следующий день девушка поехала в роддом.

Репяхова была на плановом осмотре у врача, после чего ей сказали остаться в роддоме. Будущая мама вместе с любимым поехала домой, взяла все необходимые вещи и вернулась в больницу, где под наблюдением медиков готовилась ко встрече с сыном.

Малыш появился на свет 15 июня в 2:40. Счастливые звездные родители уже поделились радостной новостью с поклонниками и даже опубликовали первое совместное семейное фото.