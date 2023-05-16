Удовольствие не для всех: Виктор Павлик покатал жену по Южному мосту и вляпался в скандал

Южный мост в Киеве закрыт с лета прошлого года как стратегический объект. Однако, как оказалось, не для всех. Виктор Павлик катает там жену Катю Репяхову, а она кичится пропуском "для избранных".

В июне 2022 года Южный мост был закрыт для проезда частного транспорта. Движение по нему разрешено только по спецпропускам, которые выписывает Киевская городская военная администрация. Такой "волшебной бумажкой" наградили народного артиста Виктора Павлика, а он – свою жену-блогершу Катю Репяхову.

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Виктор Павлик вляпался в скандал на Южном мосту

По Южному мосту звездные супруги мчались на выступление "Женского квартала". Хоть спешили, но сторис снять и похвастаться подписчикам успели.

Меня муж везет по Южному мосту. Это удовольствие не для всех. Только мой муж дарит мне такие романтические подарки,

– порадовалась Катя Репяхова на видео.

Инстаграм-сторис с Южного моста жена Павлика быстро удалила, но, как известно, скрины не горят. Блогерша запостила трогательное семейное видео с видом на Киев, а в комментариях ее разнесли за "покатушку" по Южному мосту:

"Как там Южный мост? Говорите, "не для всех". Ну, ну. СБУ уже в пути";

"А как же пропуск на Южный мост? Что не заслуживает отдельного поста в инстаграме? Так как так?";

"За сколько пропуск купили?";

"Что там по поводу купленного пропуска на проезд по Южному мосту? Почему удалили сторис? Или все-таки кто-то подсказал? А в сторону так радовались";

"Певец Виктор Павлик подарил жене спецпропуск, позволяющий гонять в комендантский час в столице";

"Удалила, но народ и СБУ все помнят";

"Интересные сейчас подарки".

на видео, снятом Репяховой, Виктор Павлик не был пристегнут ремнем безопасности. Согласно правилам ПДД, его должны были бы