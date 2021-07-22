Виктор Павлик с маленьким сыном отдыхает в Буковеле: фото
Источник:инстаграм Виктора Павлика
Украинский певец и новоиспеченный отец Виктор Павлик вместе с молодой женой и маленьким сыном отдыхает в Буковеле. Артист поделился трогательной фотографией, на которой позирует с малышом.
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик решили провести лето подальше от шумного города. Они поехали в Буковель, где вместе с сыном наслаждаются свежим воздухом.
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Новое фото Виктора Павлика с сыном
Народный любимец отдыхает от гастролей и все свободное время уделяет сыну. Он обожает быть рядом с малышом. На новой фотографии, которую Павлик выложил в своем инстаграме, он также изображен с Мишей.
Исполнитель сидел в заведении с невероятно красивым видом на горы. На груди у Виктора лежал маленький сын, который рассматривал, что же происходит за окном. На лице отца сияла улыбка. Он счастлив, что может показывать потомку красоту родной земли.
"Буковель. Сын познает новое", – с нежностью написал Виктор под фото.
Виктор Павлик с маленьким сыном / Фото из инстаграма Виктора Павлика
Отметим, в настоящее время Репяхова и Павлик не показывают лицо сына. Однако это не мешает фотографиям, где он изображен, собирать комплименты от поклонников.
- "Всегда будьте счастливы!"
- "Какое классное фото!"
- "Замечательные!"
- "Как красиво!"
- "Красавчики!"