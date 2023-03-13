После 4-летнего перерыва: Victoria's Secret возвращают свое знаменитое шоу

Легендарный модный показ "ангелов" возвращается. В этом году его планируют провести впервые с 2018 года, когда вышел предыдущий выпуск. Но это будет несколько по-другому, чем дефиле моделей с идеальными фигурами.

Ожидается, что после 4-летнего перерыва зрители снова смогут увидеть шоу, но уже в новом формате.

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Шоу Victoria's Secret возвращается

О том, что бренд планирует возобновить свой модный показ, на прошлой неделе во время отчета о прибылях за 2022 год сообщил финансовый директор VS&Co Тим Джонсон.

Мы планируем и дальше использовать маркетинговые расходы, чтобы инвестировать в бизнес. В частности, для поддержки новой версии нашего показа мод, который состоится позже в этом году,

– сказал Джонсон.

Потом бренд сделал заявление, в котором подтвердил возобновление модного шоу. Вскоре представители Victoria's Secre поделятся более подробной информацией.

Что известно о шоу Victoria's Secret

На этих шоу модели позируют в изысканном нижнем белье и экстравагантных ансамблях, похожих на огромные крылья. Впервые такой показ состоялся в 1995 году и транслировался по телевидению на протяжении многих лет, начиная с 2001 года.

В 2018 году показ мод с "ангелами" получил самые низкие рейтинги за всю свою историю, а также много негативных отзывов. Тогда Victoria's Secret решили переосмыслить концепцию шоу. Впоследствии в 2019 году компания заявила об отмене ежегодного показа мод. И только теперь шоу готово вернуться.



Белла Хадид в белье Victoria's Secret / Фото из инстаграмма бренда

Victoria's Secret переживает ребрендинг после многих лет критики за сохранение стандартов красоты и отсутствие инклюзивности. Как известно, в последние годы бренд работал над обновлением своего имиджа. В 2021 году отказался от культовых супермоделей "ангелов" в пользу более разнообразных и инклюзивных моделей и представителей бренда, в частности, звезды футбола Меган Рапино и актрисы Приянки Чопри.

Мы всегда внедряем инновации и идеи во всех областях бизнеса, чтобы продолжать ставить наших клиентов в центр всего, что мы делаем, укреплять нашу преданность отстаиванию голосов женщин и их уникальных перспектив,

– заявили представители бренда.

Также в Victoria's Secret обещают "перевернуть шоу с ног на голову", однако детали нового модного показа пока неизвестны.

Автор: Екатерина Богославец