Ветеран Barleben, которым заменили LAUD, представил отрывок песни: "Любовь во время агрессии"

Певец Александр Барлебен (псевдоним Barleben) неожиданно стал участником Национального отбора Евровидения после дисквалификации LAUD. Теперь он представил демо-версию песни Hear My Words.

В своей новой композиции мужчина решил рассказать, как во времена страха и напряжения следует помнить о любви. И неважно, какой будет эта любовь – к себе, своему делу или даже к стране.

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"Не судите строго. Это demo-версия песни, которая будет полностью презентована поздне. Hear My Words – это месседж, который должен быть услышан именно сейчас. Он о том, что во время страха и ненависти, агрессии и напряжения, нам необходимо вспомнить о любови и хоть на время наполнить ею свое сердце. Найти чувство любви внутри, в душе. Вспомнить о том, как любить себя, других, свое дело и страну", – прокомментировал 30-летний Barleben.

Реакция сети

Слушатели артиста отметили особую чувственность песни и пожелали молодому певцу успехов в отборе:

"Она прекрасна";

"Давай вперед, сосед!! Все у тебя получится!";

"Очень чувственно! Было бы классно развить в динамике с симфоническим оркестром";

"Поздравляю. Чудесно, мне уже нравится, джазовая мелодия. Супер. Жду премьеру";

"Ух!".

Когда Barleben представит полную версию песни Hear My Words – пока неизвестно.

Что известно об участии Barleben

Сначала в восьмерке финалистов занимал место исполнитель LAUD. Но из-за песни Head Under Water, которая "гуляла" по сети с июля 2018 года, его дисквалифицировали. Ведь на конкурс подаются только новые хиты.

Следовательно, его место занял исполнитель из "резерва" – Barleben. Он – бывший военный, капитан ВСУ и продолжительное время находился в ООС. В декабре 2020 года он представил социальный проект Stop the war – "Остановить войну". Это англоязычный сингл и видеоряд о разрушительных последствиях войн в современном мире.

Сейчас он профессионально занимается вокалом, поет в жанре soul, ранее был участником слепых прослушиваний 11 сезона "Голоса страны". В Нацотборе-2022 выступит в первой части финала.