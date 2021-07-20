Весь самолет слышал, – Макс Михайлюк рассказал о первом перелете с дочкой

На днях Макс Михайлюк и Даша Хлистун летали в Днепр, где живет мама модели. С собой супруги взяли дочь Ариану, которые скоро исполнится три месяца. Свой первый перелет девочка перенесла непросто.

Хотя герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк – пилот, его дочь пока не разделяет страсть отца к небу. Первый перелет девочки был коротким, из Киева в Днепр, однако она заставила обоих родителей изрядно понервничать.

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Первый раз летела с мамой, а теперь и с папой. Весь самолет слышал что Ариана летела. Пассажиры, извините, скоро мы подрастем и не будем плакать даже на снижении,

– чувственно написал Макс Михайлюк.

Он опубликовал видео, снятое на борту самолета. Пилот не выпускал дочь из рук. Новоиспеченный папаша то убаюкивал кроху, то кормил молоком. Правда, Максим Михайлюк не показал, как плакала Ариана.

"Наша крикуха", – с юмором прокомментировала Даша Хлистун.

Фанатов героя "Холостяка" растрогало видео с дочкой:

"Это было очень мило. Малышка молодец";

"Макс, вы суперпапа";

"Внимательный! Желаю здоровья всей вашей семье";

"Милота. Макс, тебе очень идет быть отцом! Светишься от счастья";

"Молодцы, не сидите на месте, а активно путешествуете с ребенком. Кому не под силу выдержать детский плач, сидите дома".

Добавим, Макс Михайлюк и Даша Хлистун не скрывают дочь от публики. В конце июня они впервые показали ее лицо, снявшись в первой семейной фотосессии. Это произошло вскоре после того, как пара крестила Ариану.