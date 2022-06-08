Вернулась в рабочие будни: Кейт Миддлтон вышла в свет в классическом образе

Герцогиня Кембриджская после празднования платинового юбилея вернулась к привычным выходам. Она надела черно-белые наряды и посетила благотворительный фонд.

Грандиозное празднование 70-летия правления Елизаветы II завершилось еще 5 июня, поэтому королевская семья вернулась к привычным обязанностям. Очередной светский выход совершила герцогиня Кембриджская.

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Кейт Миддлтон посетила благотворительный фонд

Жена принца Уильяма приехала в Брент, где посетила детский благотворительный фонд Little Village. Она пообщалась с персоналом и узнала, как компания поддерживает местные семьи и предоставляет доступ к предметам первой необходимости.

Для светского выхода Кейт Миддлтон избрала стильный и классический аутфит. Она надела молочную кофту, блейзер в похожем оттенке и черные прямые штаны. Герцогиня соединила наряды с черными туфлями-лодочками и белым клатчем, подходящим к образу.

Жена принца Уильяма распустила волосы, сделала дневной макияж с акцентом на глазах и завершила look золотыми серьгами.



Кейт Миддлтон / Фото с инстаграма Hello

Какими были предыдущие образы Кейт Миддлтон

Накануне Кембриджская герцогиня поражала изысканными аутфитами, которые примеряла на празднование 70-летия правления Елизаветы II: