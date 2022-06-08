Вернулась в рабочие будни: Кейт Миддлтон вышла в свет в классическом образе
Источник:The Daily Mail
Герцогиня Кембриджская после празднования платинового юбилея вернулась к привычным выходам. Она надела черно-белые наряды и посетила благотворительный фонд.
Грандиозное празднование 70-летия правления Елизаветы II завершилось еще 5 июня, поэтому королевская семья вернулась к привычным обязанностям. Очередной светский выход совершила герцогиня Кембриджская.
Смотрите также Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали маленькую дочь Лилибет: фото наследницы престола
Кейт Миддлтон посетила благотворительный фонд
Жена принца Уильяма приехала в Брент, где посетила детский благотворительный фонд Little Village. Она пообщалась с персоналом и узнала, как компания поддерживает местные семьи и предоставляет доступ к предметам первой необходимости.
Для светского выхода Кейт Миддлтон избрала стильный и классический аутфит. Она надела молочную кофту, блейзер в похожем оттенке и черные прямые штаны. Герцогиня соединила наряды с черными туфлями-лодочками и белым клатчем, подходящим к образу.
Жена принца Уильяма распустила волосы, сделала дневной макияж с акцентом на глазах и завершила look золотыми серьгами.
Кейт Миддлтон / Фото с инстаграма Hello
Какими были предыдущие образы Кейт Миддлтон
Накануне Кембриджская герцогиня поражала изысканными аутфитами, которые примеряла на празднование 70-летия правления Елизаветы II:
- В первый день празднований Кейт вместе с детьми и герцогиней Корнуольской ехала по центру Лондона в карете, а впоследствии вышла на балкон Букингемского дворца. Для этих торжеств герцогиня выбрала элегантное белое платье, которое соединила с туфлями-челноками на каблуке и шляпкой.
- На службу благодарности жена принца Уильяма надела изысканное лимонное платье и предстала в светло-коричневых замшевых туфлях на каблуке.
- Также герцогиня побывала на специальной демонстрации барабанов в насыщенном платье красного цвета. Ее образ завершала прическа с локонами, украшения и клатчи. Потом на праздничном концерте она примерила молочный костюм, дополненный вечерним макияжем.
- Кейт Миддлтон вторично вышла на балкон в элегантном вишневом платье, которое дополнила серьгами и легким макияжем.