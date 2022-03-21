Вера Брежнева переехала в Польшу, где помогает украинским детям

Певица Вера Брежнева осудила российскую агрессию против Украины. В настоящее время исполнительница находится в Польше, где помогает украинским детям в гуманитарном центре.

Вера родом из Днепропетровской области, однако она гастролировала в России. Пока многие ее звездные коллеги отмалчиваются или поддерживают оккупантов, артистка помогает беженцам в Польше.

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Вера Брежнева помогает в Польше

Наши соседи поддерживают украинский народ. В Польше сейчас находятся миллионы женщин с бежавшими детьми, чтобы спастись от войны. Там сейчас находятся и многие знаменитости. В Польшу приехала Вера Брежнева, которая помогает деткам в гуманитарном центре.

Когда мы сортируем гуманитарную помощь, в посылках встречаются рисунки от детей. Таким милым способом они хотят поддержать незнакомых детей из другой страны,

– объяснила Брежнева.



Вера Брежнева в Польше / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Исполнительница переехала в Польшу вместе со своими детьми, чтобы они были в безопасности. Муж Константин Меладзе и мама Веры остались в Киеве.

Артистка осуждает войну, которая идет сейчас на территории Украины. Она рассказывает россиянам, что происходит на ее родной земле, призывает остановить войну.



Вера Брежнева в Польше / Скриншот инстаграм-сторис певицы