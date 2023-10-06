Константин Меладзе и Вера Брежнева расстались после 8 лет брака

Константин Меладзе и Вера Брежнева официально развелись. Певица подтвердила слухи и заявила, что каждый пошел по своему пути.

После многочисленных слухов певица Вера Брежнева намекнула на развод на личной странице. На днях она выпустила первый мини-альбом на украинском языке.

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Меладзе и Брежнева развелись

Вера Брежнева сообщила, что в мини-альбоме она рассказывает о разводе.

Война, развод, трансформации, благодарность, музыка и голос… Все это в моем первом мини-альбоме на украинском "Дякую". Слушайте сердцем,

– написала Вера Брежнева.

Блогер Богдан Беспалов взял у артистки официальный комментарий. Вера подтвердила, что рассталась с Константином Меладзе.

"Да, мы развелись год назад и каждый из нас начал собственный путь с благодарностью и уважением друг к другу", – сказала Брежнева.

Меладзе и Брежнева / Фото из инстаграма Меладзе

Новый альбом Веры Брежневой

, еще вчера в сети распространили фото Константина Меладзе из Европы Его одинокого подловили на отдыхе в Швейцарии.

Исполнительница под псевдонимом VERA презентовала миниальбом "Дякую", в который вошло 6 песен на украинском. В них она рассказывает о своей трансформации и разводе.



Вера Брежнева / Фото пресс=службы

Кроме того, VERA выпустила новую видеоработу "Ніч мине", где артистка появляется в образе птички.

VERA – "Ніч мине": смотрите видео онлайн

Что известно о браке пары

Константин Меладзе – продюсер группы "ВИА Гра", в которой с 2003 по 2007 года пела Вера Брежнева. Но в то время она была замужем, а в 2009 стала мамой. Сам продюсер до 2013 года был женат на Яне Меладзе, от которой воспитывает дочь Лию. К слову, она гораздо смелее рассказывает о вторжении.

22 октября 2015 года Константин Меладзе и Вера Брежнева поженились в Италии.

Слухи о разводе пошли в августе прошлого года. Было известно, что супруги распродают жилье в России. В то же время, они по-разному отнеслись к полномасштабному вторжению: Константин Меладзе избрал путь замалчивания, тогда как Вера неожиданно "переобулась" - перешла на украинский язык и волонтерила в Польше.