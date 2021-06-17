С венками и флагами: фанатки болеют за сборную Украины – красноречивые фото

Сборная Украины играет второй матч на Евро-2020 против Северной Македонии. Многие фанатки собрались на стадионе "Националь Арена" в Бухаресте. Там они болеют за украинскую команду с венками и флагами.

17 июня сборная Украины и сборная Северной Македонии встретились в Бухаресте. Это уже вторая игра украинской сборной на Евро-2020.

Важно Украина – Северная Македония: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Матч происходит на стадионе "Националь Арена". Туда прибыло немало фанатов, которые болеют за нашу сборную. Среди них много украинок, которые поддерживают футболистов.

Они одеты тематически – в вышиванки или наряды, которые имеют национальную символику. Также девушки примеряют сине-желтые футболки или брюки. Девушки дополняют свои образы венками, а в руках держат украинские флаги.

Фото украинских фанаток в Бухаресте



Девушка поддерживает Украину на матче Украина - Северная Македония / Фото Getty Images



Девушка поддерживает Украину на матче Украина - Северная Македония / Фото Getty Images



Фанаты сборных Украины и Северной Македонии / Фото Getty Images