В Британии впервые в истории провели конкурс красоты без макияжа: известно имя победительницы

В Великобритании провели особый конкурс красоты – участницы не должны были использовать макияж. Победительницей конкурса стала 26-летняя Наташа Бересфорд.

26-летняя медсестра-стоматологиня победила в конкурсе красоты. Впервые за 95-летнюю историю таких соревнований конкурс прошел без макияжа для участниц.

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Кто победил на конкурсе красоты без макияжа

Наташа Бересфорд получила титул "Мисс Лондон 2023". Она продолжит конкурировать с другими красотками на конкурсе Miss England – "Мисс Англия 2023".



Победительница конкурса / Фото с инстаграма конкурса

В этом году участницы должны были покорить судей природной красотой. Если раньше девушки на отборочном этапе должны были показывать свои фото без макияжа, на этот раз они выходили на сцену без капли декоративной косметики.

Организаторы объяснили идею такого конкурса. По их словам, соревнование направлено на повышение уверенности женщин и содействие более реалистическому изображению тела.

Что известно о победительнице

Наташа Бересфорд переехала в Лондон два года тому назад. Она работала в Королевской лондонской стоматологической больнице в отделении "Зубная фея". Там девушка помогала лечить маленьких детей под общим наркозом.

Бересфорд также волонтер. Она работала в Уганде и оказывала стоматологическую помощь беженцам, жертвам насилия, бездомным людям. Сейчас Наташа работает в приватной клинике.