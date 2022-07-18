На фронте погиб телеведущий М2, который помогал эвакуировать родителей Цыбульской из Ирпеня

Карим Гуламов, ведущий Хит парада на музыкальном телеканале М2, погиб на фронте. Мужчина служил в ВСУ. 26 июля ему должно было исполниться 35 лет.

О гибели защитника сообщили на официальной странице телеканала в фейсбуке. Карим стал еще одним воином, отдавшим жизнь за Украину.

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Проклятая война забирает лучших. Светлая память Герою. Почивай с миром, друг,

– написали представители телеканала.

Пока неизвестно, где именно и при каких обстоятельствах погиб воин.

Смерть Карима подтвердила и певица Оля Цыбульская. Именно Карим помог эвакуировать родителей артистки из Ирпеня, когда они находились в оккупации.

"Мой золотой друг. Мое сердце на куски. Я не хочу верить, что больше не услышу и не обниму. Спасибо за твой подвиг, за то, что закрыл нас собой. Спасибо за помощь в спасении родителей из Ирпеня, за твои просьбы: " Улыбайся, цветок, потому что даешь мне сил". Я до сих пор жду тебя с борщом. Я обещала приготовить на всех твоих ребят и обниматься, когда вернешься. Обещаю помнить тебя всю жизнь и молиться за тебя. И борщ обещаю. Мы встретимся, как и договаривались. Даже на небе я найду для тебя свеклу. Спи, друг. Украина победит! Потому что за нее стоят такие невероятные люди, как ты. Героям Слава. Люблю и не хочу верить", – эмоционально высказалась о смерти Карима Цыбульская.