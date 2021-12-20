В вечернем платье и с короной: Екатерина Бужинская ошеломила новогодним образом
Источник:инстаграм Екатерины Бужинской
Украинская певица Екатерина Бужинская ошеломила ярким новогодним образом. Она позировала перед камерой в роскошном вечернем платье и с огромной короной на голове.
Знаменитости приступили к подготовке к Новому году. В сети уже некоторые демонстрируют праздничные образы, которые прекрасно подойдут для праздничной вечеринки.
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Новогодний look Екатерины Бужинской
Неординарный и изысканный аутфит показала Екатерина Бужинская. В праздничной локации артистка позировала в пышном бело-золотистом платье с соблазнительным декольте и обнаженными плечами. Такой look Екатерина решила дополнить роскошными украшениями – большой короной с камнями, ожерельем-чокером и серьгами со звездами.
Волосы красавица-блондинка уложила в локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми блестящими тенями и черными стрелками на веках, светлым блеском на губах.
Новогодний образ Екатерины Бужинской / Фото из инстаграма певицы
В сообщении исполнительница призналась, что новогоднюю ночь будет встречать на сцене. Бужинская выступит в нескольких заведениях Трускавца на Западной Украине.