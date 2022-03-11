Ваши дети проклянут вас, – Санта Димопулос о россиянах, "прячущихся за сталинскими лозунгами"

Украинская певица Санта Димопулос в очередной раз эмоционально обратилась к россиянам. Она из всего сердца пожелала им почувствовать те самые "блага", с которыми окупанты пришли на наши земли.

Бывшая солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос жестко обратилась к россиянам. На этот раз она не призвала их к действиям, но объяснила, что повлечет за собой их бездействие в период войны с Украиной.

К слову Вас обманывают, – Санта Димопулос обратилась к россиянам с призывом открыть глаза на события в Украине

Санта Димопулос обратилась к россиянам

Исполнительница заметила, что верит в карму. Поэтому уверена в том, что все поступки или бездействие будут иметь последствия для будущих поколений.

И если вы, трусливые люди, думаете спрятаться за тупыми пропагандистскими отговорками или смешными сталинскими лозунгами, то знайте: наши ненависть и проклятие будут догонять вас в десятках поколений,

– сказала Санта Димопулос.

Звезда добавила, что факт останется фактом – именно россияне вторглись в Украину, и именно их бомбы убивают наше население.

"Пройдет не так много времени и ваши дети проклянут вас за вашу трусость, обман и бездействие – потому что их судьбу изгоев в этом мире на десятилетие, а может и столетия они унаследуют от вас и с вашего трусливого, молчаливого согласия с происходящим сейчас в моей стране. Нам, в отличие от вас, не нужны пропагандистские ролики образца советского союза, чтобы объяснить нашим детям то, что происходит – они видят это своими глазами: смерть, разрушение и боль нашего народа", – написала артистка.

Санта Димопулос присоединилась ко всем проклятиям, которые сегодня раздаются в сторону тех, кто "прямо или косвенно причастен к геноциду украинцев".

Никто и никогда не сможет убедить наших детей, что все это было сделано в "благо нашего народа" – и я из всего кровоточащего сердца желаю вам таких "благ"!

– подытожила знаменитость.

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Текст публикации Санты Димопулос

Я верю в карму – только недалекий может спорить с причинно-следственной связью всего в этом мире. Все наши поступки (или бездействия), наши мысли и желания незримо переплетены в бесконечный поток энергии, который формирует не только нашу жизнь, но и судьбы многих поколений, которые последуют нам.

И если вы, трусливые люди, думаете спрятаться за тупыми пропагандистскими отговорками или смешными сталинскими лозунгами, то знайте: наши ненависти и проклятия будут догонять вас в десятках поколений. Вы можете рассказывать друг другу любые сказки о том, что происходит сейчас в Украине: но факт остается и всегда будет фактом – это ваши солдаты пришли на нашу землю и ваши ракеты, бомбы, снаряды и пули падают наших детей, женщин и стариков людей.

Пройдет не так много времени и ваши дети проклянут вас за ваше трусость, обман и бездействие – потому что их судьбу изгоев в этом мире на десятилетие, а может и столетия они унаследуют от вас и с вашего трусливого, молчаливого согласия с происходящим сейчас в моей стране. Нам, в отличие от вас, не нужны пропагандистские ролики образца советского союза, чтобы объяснить нашим детям то, что происходит – они видят это своими глазами: смерть, разрушение и боль нашего народа. Никто и никогда не сможет убедить наших детей, что все это было сделано в "благо нашего народа" – и я из всего кровоточащего сердца желаю вам таких "благ"! (Кроме всех осознанных и россиян, выступивших против войны, уехавших из страны с дьявольским режимом и помогающих украинцам в этот ужасный период).

Со всей болью и злобой накопившейся в моем сердце я присоединяюсь к проклятиям всех наших женщин в адрес всех тех, кто прямо или косвенно причастен к геноциду Моего Народа, что происходит сейчас в Моей стране!