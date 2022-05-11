"Вам очень подходит": клипмейкер Алан Бадоев перешел на украинский

Режиссер и клипмейкер Алан Бадоев присоединился к числу звезд, которые переходят на украинский в соцсетях. Он впервые записал видео, где говорит на государственном языке.

Алан Бадоев родился в Северной Осетии, но вырос в Украине в городе Горловка Донецкой области, которая сейчас находится под оккупацией россиян еще с 2014 года. Несмотря на это, мужчина продолжал "стирать границы" между Украиной и Россией, тесно сотрудничая с российскими артистами.

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Но после полномасштабного вторжения 24 февраля мужчина кардинально изменил свое мнение о россиянах и коллегах. Он отказался с ними работать и заявлял, что раскаивается за свое прошлое в России. Сейчас он будет делать все, чтобы продвигать украинское. Через 2 месяца после начала полномасштабной войны он записал видео, где обратился к фанатам на украинском языке. Алан признался, что испытывает нравственную усталость.

"Откровенно скажу, что очень устал. Как все мы. А есть много ребят, которые имеют право на усталость, но не имеют возможности. Очень хочется, чтобы это все закончилось. И оно должно закончиться. Но нужно время. И силы. Если вы тоже устали, давайте держаться вместе. Это то, что нас спасет", – говорит режиссер.

Реакция сети

В видеоролике также слышен странный звук, похожий на свист от летящей ракеты, однако Алан не придал этому значения. Некоторые подписчики тоже это услышали, однако большинство комментариев было посвящено благодарности за замечательный украинский от клипмейкера:

"Твой украинский – божественный";

"У вас очень хороший украинский язык!";

"Держимся вместе";

"Очень хороший украинский";

"Харьков на связи. Держимся";

"Мы тоже верим. Ваша искренность – это любовь";

"Верим в ВСУ! Слава Украине";

"Вы открылись для меня как глубокий душевный человек, я поражена! Держимся вместе";

"Говори Алан, говори. Твой голос на украинском поддерживает и вдохновляет. Отступает боль и смута. Надо держаться. Ребята – наши герои";

"Вам очень подходит украинский";

"Нужно было услышать такие слова сегодня, почувствовать, что ты не один".