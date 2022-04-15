Валерий Харчишин подозревает, что его дом уничтожили намеренно: "Мой дом уничтожен вдребезги"

Факт разрушенного здания фронтмена "Второй реки" Валерия Харчишина уже расследуется органами. Музыкант подозревает, что его могли уничтожить намеренно.

Украинский музыкант и лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал о разрушенном доме на Киевщине. Дом был разрушен 26 или 27 марта.

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Дом Харчишина могли уничтожить умышленно

Исполнитель поделился, что из дома ничего не осталось: "Я был в том доме, ездил с военным кормить кошек и надеялся на следующий день их забрать, но уже некуда было вернуться. Одна из них (кошек) спасена".

Валерий Харчишин поделился, что общался с человеком, который якобы знал того, кто может быть виновен в разрушении. Однако когда артист захотел поехать с ним на руины, "информатор" исчез.

За 4 дня я говорил с интересным человеком, не буду говорить с кем, но этот человек сообщил, что он вроде бы знает, кто это сделал. Когда я не взял его с собой, человек исчез. Следовательно, этот момент нужно выяснить,

– рассказал певец.



Дом Валерия Харчишина / Фото с инстаграма музыканта

Относительно уничтоженного дома уже ведется расследование, так что все детали разглашать нельзя. Однако есть подозрение, что мог быть корректировщик огня, который помог разрушить жилье.

"Есть версии, потому что вокруг дома уцелели. Но мой дом уничтожен до основания. То есть не ложились дома один за другим, а именно мой был точечно уничтожен. Скорее всего, с работой корректировщика", – признался Харчишин.