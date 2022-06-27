Вакарчук щемяще поздравил пленного командира "Азова" с днем рождения: Почувствовал его, как человека
Источник:инстаграмм Святослава Вакарчука
Украинский артист Святослав Вакарчук имел возможность пообщаться с командиром полка "Азов" Денисом Прокопенко, пока он еще был в заблокированном Мариуполе. Сегодня защитник отмечает 31-летие, поэтому артист решил поддержать его публичным поздравлением.
Денис Прокопенко и другие военные находятся в плену после приказа прекратить оборону Мариуполя и "Азовсталя". Хотя Денис редко выходит на связь, высшее руководство Украины убеждает, что россияне предоставили удовлетворительные условия пребывания пленным. Родственники пленных говорят о противоположном.
Важно "Ни на минуту не забываем": у Дениса "Рэдиса" Прокопенко сегодня день рождения
Прокопенко – 31
Чтобы Денис Прокопенко после обмена пленными смог увидеть приветствие от лидера "Океана Эльзы", Вакарчук записал несколько щемящих слов для него:
Сегодня день рождения у Дениса Прокопенко, легендарного командира легендарного полка "Азов", защищавшего Мариуполь. Мы пока еще не виделись, но через месяцы общения по телефону я почувствовал его, как человека. И могу сказать, что увлекаюсь им как воином и горжусь как патриотом,
– сказал Вакарчук.
Он пожелал молодому командиру "Азова" и его собратьям с мужеством и силой пройти все испытания и скорее вернуться домой, к родным, к украинской земле. А семьям военных пожелал веры и терпения.
К поздравлениям также присоединилась певица Руслана и продюсер Елена Мозговая.
Руслана поздравила Дениса Прокопенко / Скриншот с фейсбука
Мозговая присоединилась к поздравлениям Прокопенко / Скриншот с фейсбука
Что известно о Денисе Прокопенко
- Бойцы "Азова" во главе с командиром 86 дней продолжали оборону Мариуполя, находясь на "Азовстале". 20 мая им пришел приказ сохранить жизнь и здоровье военнослужащих гарнизона и прекратить оборону города. Благодаря международной поддержке высшему руководству удалось организовать эвакуацию гражданских и военнопленных. Сейчас они находятся в плену на территории России, часть находится на временно оккупированной украинской территории.
- Денис Прокопенко передал командование полком "Азов" майору Никите Надточию к моменту возвращения из российского плена.
- 19 марта защитник получил звание Герой Украины – за оборону Мариуполя. 27 июня украинский офицер, подполковник Национальной гвардии Украины, командир спецназа "Азов" Денис Прокопенко отмечает 31 год. Мужчина женат на иллюстраторке Екатерине Прокопенко, которая ждет его возвращения дома.