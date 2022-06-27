Вакарчук щемяще поздравил пленного командира "Азова" с днем рождения: Почувствовал его, как человека

Украинский артист Святослав Вакарчук имел возможность пообщаться с командиром полка "Азов" Денисом Прокопенко, пока он еще был в заблокированном Мариуполе. Сегодня защитник отмечает 31-летие, поэтому артист решил поддержать его публичным поздравлением.

Денис Прокопенко и другие военные находятся в плену после приказа прекратить оборону Мариуполя и "Азовсталя". Хотя Денис редко выходит на связь, высшее руководство Украины убеждает, что россияне предоставили удовлетворительные условия пребывания пленным. Родственники пленных говорят о противоположном.

Важно "Ни на минуту не забываем": у Дениса "Рэдиса" Прокопенко сегодня день рождения

Прокопенко – 31

Чтобы Денис Прокопенко после обмена пленными смог увидеть приветствие от лидера "Океана Эльзы", Вакарчук записал несколько щемящих слов для него:

Сегодня день рождения у Дениса Прокопенко, легендарного командира легендарного полка "Азов", защищавшего Мариуполь. Мы пока еще не виделись, но через месяцы общения по телефону я почувствовал его, как человека. И могу сказать, что увлекаюсь им как воином и горжусь как патриотом,

– сказал Вакарчук.

Он пожелал молодому командиру "Азова" и его собратьям с мужеством и силой пройти все испытания и скорее вернуться домой, к родным, к украинской земле. А семьям военных пожелал веры и терпения.

К поздравлениям также присоединилась певица Руслана и продюсер Елена Мозговая.



Руслана поздравила Дениса Прокопенко / Скриншот с фейсбука



Мозговая присоединилась к поздравлениям Прокопенко / Скриншот с фейсбука

Что известно о Денисе Прокопенко