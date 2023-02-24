Вакарчук исполнил гимн на церемонии награждения бойцов ВСУ в годовщину вторжения: мощное видео

В годовщину полномасштабной агрессии России против Украины музыкант Святослав Вакарчук исполнил гимн на церемонии награждения президентом защитников, волонтеров и родственников погибших бойцов ВСУ.

В этот день, 24 февраля, президент Владимир Зеленский наградил украинских волонтеров и военных, которые воюют или положили жизнь за Украину. Участие принял и певец Святослав Вакарчук, он торжественно открыл мероприятие, исполнив гимн Украины.

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Певец заявил, что для него большая честь быть в этот день с защищающими нас воинами. "Честь начать этот день гимном нашего государства", – сказал Вакарчук.

Святослав Вакарчук спел гимн: смотрите видео с награждения военных



Музыкант добавил, что сегодня, 24 февраля, в годовщину вторжения России будет много воспоминаний.

Есть вещи, о которых упоминаешь постоянно, а есть такие, о которых бы не упоминать больше никогда. Но я считаю, что время воспоминаний еще придет. А сегодня важно сконцентрироваться на действиях, ведущих к победе,

– написал Святослав Вакарчук.

Звездный артист также показал фото с награждения украинских бойцов. "Благодарность вам, парни и девушки", – сказал он.

Вакарчук исполнил гимн на церемонии награждения бойцов ВСУ / Фото из инстаграммы

Напомним, что Святослав Вакарчук сейчас занимается тем, что поддерживает дух военных с помощью песен и импровизированных концертов. В частности, недавно певец опубликовал видео из центра Бахмута на фоне развалин и показал, как поет "Красную руту" в укрытии вместе с защитниками.

Кстати, прошел год после полномасштабного вторжения России в Украину. Утро 24 февраля для каждого украинца длится уже долгих 365 дней. Время, пронизанное болью, потерями, гневом и смелостью невиданных масштабов. 24 Канал собрал 100 фото, которые болезненно напоминают обо всем пережитом. Кадры, которые пекут под ребрами и уже вошли в историю и доказывают нашу несокрушимость.