Харви Вайнштейна перевели в Калифорнию: ему грозит 140 лет заключения

Скандального голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна экстрадировали в Лос-Анджелес. Его обвиняют в 5 изнасилованиях, о которых не говорилось ранее.

Обвинения в домогательствах против 69-летнего голливудского продюсера Харви Вайнштейна впервые выдвинули еще в 2017 году. Несмотря на это, продолжают появляться новые заявления против режиссера о насилии.

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Харви Вайнштейна перевели в Лос-Анджелес

Продюсера уже экстрадировали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Там пройдет суд по 5 изнасилованиям женщин в отеле в Беверли-Хиллз. Они якобы состоялись в период с 2004 по 2013 год.

Сегодня утром примерно в 09:25 задержанный г-н Харви Вайнштейн был передан соответствующим должностным лицам для перевозки в штат Калифорния, согласно постановлению суда,

– сообщило Управление исправительных учреждений.

На суде должны обсудить 11 пунктов обвинения:

4 пункта насильственного изнасилования,

4 – насильственного орального секса,

2 – сексуальные побои с применением удерживания,

1 пункт – обвинение в сексуальном насилии с применением силы.

Если Харви Вайнштейна признают виновным, его могут посадить в тюрьму на 140 лет. Адвокаты продюсера называются его приговор "фактическим пожизненным заключением", ведь тот имеет проблемы со здоровьем.

"Мы будем бороться за то, чтобы Харви мог получить необходимую ему медицинскую помощь и, конечно, чтобы с ним обходились справедливо. Надлежащая правовая процедура, презумпция невиновности и справедливое судебное разбирательство – до сих пор его право", – сказала пресс-секретарь Харви Джуда Энгельмайер.

Киномагнат отрицает все обвинения: "Харви Вайнштейн всегда утверждал, что все его физические отношения в течение всей его жизни происходили по обоюдному согласию. Это не изменилось", – заявила пресс-секретарь.

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