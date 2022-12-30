Умерла известная британская дизайнер Вивьен Вествуд

В Лондоне скончалась 81-летняя дизайнер Вивьен Вествуд. Ее считают крестной матерью панка.

Об этом сообщили в здании моды дизайнера. Отмечали, что ее смерть была спокойна. Возле Вествуд находилась ее семья.

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"Я буду продолжать быть с Вивьен в своем сердце. Мы работали до конца, и она дала мне много вещей, с которыми можно заняться", – сказал мужчина и творческий партнер Андреас Кронталер.

Что известно о дизайнере

Вествуд стала известна на сцене моды в 1970 годах. Она создавала футболки с лозунгами и неуважительным отношением к истеблишменту. Дизайнер заявляла о глобальных проблемах, которыми беспокоилась. В частности, об изменении климата, ядерном разоружении,

Я была миссионером панк-стиля, поняв, что через моду можно вонзить палки в колеса системы, в некоторой степени, – говорила модельер.

В Великобритании Вествуд признавали дизайнером года трижды – в 1990, 1991 и 2006 годах.

Вивьен Вествуд трансформировала ткани и элементы кроя времен 17 и 18 веков в новые формы кроя.