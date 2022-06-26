В киевский детский сад, по которому ракетами ударила Россия, ходила дочь Притулы
Источник:фейсбук Сергея Притулы
Во время ракетных обстрелов Киева 26 июня одна из ракет попала в детский сад. Впоследствии стало известно, что туда ходила дочь Сергея Притулы.
Об этом волонтер и шоумен рассказал в день, когда россияне нанесли удар. К счастью, в момент обстрела рядом со зданием никого не было.
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Еще несколько месяцев назад там раздавался детский. Однако теперь во дворе, где бегали дошкольники, теперь большая воронка от взрыва и сплошное разрушение. А само здание иссечено осколками боеприпаса.
Очередная атака русских животных на столицу свободной Украины. Разбитый ракетным ударом жилой дом, удар по детскому саду, в котором моя дочь Соломия воспитывалась до большого вторжения,
– написал Сергей Притула.
Когда учреждениям дошкольного образования разрешили возобновить работу, здесь решили этого не делать. Об этом написал в комментариях к этому сообщению киевлянин Святослав Ханенко, знакомый с владельцами заведения и тоже водивший туда своих детей. "Считаю это примером иногда неприятных, но в итоге блестящих решений", - подытожил мужчина.
Последствия удара по детскому саду в Киеве / Фото с фейсбука Сергея Притулы
Россияне именно это и используют, – Притула
Волонтер также акцентировал внимание на том, что война это горе и россияне это знают. Они хотят, чтобы мы ощутили всю боль, которую такими действиями несут на нашу землю.
Война это горе, и Россия это знает. Россия не просто это знает, россияне именно это и используются. Россия хочет, чтобы мы рыдали, плакали и опускали руки от бессилия. Россия хочет, чтобы мы сдались и встали на колени,
– написал Сергей Притула.
Однако он добавил, что украинцы – не тот народ, который кажется. Вооруженные Силы Украины каждый день дают отпор врагу, а наша противовоздушная оборона сбивает все больше вражеских ракет. Наша артиллерия готовит российскую технику без остановок, а командование армии планирует десятки успешных операций.
"Украина победит, нас невозможно победить. Ни ракетами. Ни танками. Ни изнасилованным российским телевизором. Помните, что нас много. Помните, что мы украинцы. Поддерживайте нашу Армию", – подытожил известный волонтер.
Главное о ракетных обстрелах Киева 26 июня
- Утром стратегические бомбардировщики России выпустили из Каспийского моря несколько ракет . Одно из попаданий было в киевскую многоэтажку .
- Ранены получили 6 человек, часть из которых госпитализировали. Из-под, в частности, спасатели получили травмированную 7-летнюю девочку . Впоследствии под завалами обнаружили тело погибшего.
- На атаку отреагировал президент США Джозеф Байден . Он подчеркнул, что такие действия России – это лишь "еще одно проявление варварства".